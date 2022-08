“Ordinaria”: usuarios arremeten contra Sara Uribe por foto que publicó en Instagram

Sara Uribe fue criticada a través de redes sociales. Instagram @sara_uribe

Todas las personas tienen diferentes gustos y nadie es ‘una perita en dulce’ para caerle bien a todo el mundo. Así lo demuestra una de las paisas más reconocidas a nivel nacional. Sara Uribe permanece en la agenda mediática, en esta oportunidad por tener la intención de hacer reír a sus más 6,8 millones de seguidores a través de sus redes sociales.

En su perfil oficial de Instagram dejó ver una imagen en la que quiso mostrar lo graciosa que era, pero infortunadamente no obtuvo la respuesta que deseaba.

En la fotografía fue evidente que alguien tomó prestado el celular de Sara mientras se encontraba en el baño, justo en el momento en el que estaba desaliñada y con las ‘bragas abajo’. Para tapar lo que posiblemente serían sus partes intimas, gran parte de la fotografía estaba cubierta con una frase - etiqueta con movimiento para videos o instantáneas, mejor conocida como gif, que decía ‘’Boba Cagada‘’.

Sara Uribe es juzgada por una foto que le tomaron mientras 'hacía sus necesidades'. Instagram: @lacriollacolombian

Uno de los portales digitales de noticias sobre farándula y entretenimiento a nivel nacional logró capturar el instante antes de que Sara lo eliminara de su cuenta personal. Del mismo modo, obtuvieron la información de decenas de internautas que, pese al supuesto tono gracioso del contenido, no lo tomaron ‘por el lado amable’ y la criticaron sin pensarlo dos veces. Se argumentó que Sara quería llamar la atención y que sus posts con humor intencional no son para nada agradables y están lejos de ser chistosos.

La reconocida antioqueña está fichada cada semana en los medios digitales debido a que se posicionó desde 2012 como actriz en el programa del Canal RCN, Protagonistas de Nuestra Tele, reality show con el que varios de los figurantes también lograron reconocimiento en la industria televisiva. Durante la producción gran parte de los televidentes querían que se llevara el premio final y muchos otros se han dedicado a criticar su personalidad desde ese salto a la fama.

Luego del paso que dio junto a otras figuras públicas como Sebastián Tamayo y Elianis Garrido, Uribe se dedicó al modelaje, los emprendimientos, la presentación, la creación de contenido a través de redes sociales y a su trabajo favorito, que es ser mamá. En todas sus facetas se engancha a quienes la ven todos los días como ejemplo a seguir, pero otros no buscan solo interactuar con ella sino juzgarla de manera intencionada.

Participantes de Protagonistas de Nuestra Tele 2012. Twitter: @bitxh_darling

Hasta el momento la modelo colombiana no ha dado ninguna declaración sobre los comentarios que recibió de su puesta en escena en el baño. Una posible razón para que no haya ampliado la serie de negativas que obtuvo a causa de la imagen es que la ex de Fredy Guarín ha recibido distintas opiniones acerca de sus comportamientos y forma de vivir desde hace más de 10 años, así que no sería problema obtener notificaciones que arremeten contra ella una vez más, teniendo en cuenta que tiene que lidiar con ello día a día.

