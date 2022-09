Manuela Gómez explicó por qué siempre se muestra con filtros en redes sociales

Manuela Gómez, influenciadora y empresaria colombiana. Foto: Instagram @manugomezfranco1

Entre las figuras del entretenimiento nacional se pueden encontrar famosos que están en contra del uso de filtros en videos y fotografías; otros que gustan de usarlos, pero resaltando que no se debe hacer en exceso y quienes siempre se muestran con filtros. En este último grupo está Manuela Gómez Franco.

Cada vez que la influenciadora paisa aparece en redes sociales lo hace utilizando filtros y, durante los recientes días, la también empresaria quiso poner sobre la mesa los motivos por los que no gusta de exponer su rostro al natural. ¿La razón? Pues bien, no le agradan sus pecas.

De este modo, desde sus Historias de Instagram, Gómez comentó sobre el tema: “Me preguntan mucho que por qué siempre estoy con filtros. Bueno, esta es una historia real de mi rostro, como pueden ver, soy muy pecosa. Tengo demasiadas pequitas y no me gustan”.

Fue así como la ‘exprotagonista de Nuestra Tele’ rompió su tradición y se dejó ver sin filtros para dar muestra de las pecas que tiene en su cara, a la cual le hizo un acercamiento para que sus seguidores pudieran observarlas mejor y, posteriormente, reiteró: “Entonces, ¿por qué uso tanto filtro? porque no me gusta que se me vean las pecas”.

Estas InstaStories de Manuela Gómez han corrido por entre cuentas de Instagram dedicadas a replicar información sobre la farándula nacional, al ver entre los comentarios de esta publicación, varios usuarios halagaron las pecas de la empresaria antioqueña.

Aquí el video de Manuela Gómez explicando por qué siempre usa filtros en redes sociales:

Manuela Gómez confesó el motivo por el que siempre se muestra con filtros en redes sociales

Por otro lado, actualmente la ‘exprotagonista de Nuestra Tele’ está de viaje en Dubai, tomándose unos días de descanso; fue así como por los primeros días de septiembre escribió en Instagram: “No importa cuántos errores cometas, o cuan lento sea tu progreso, siempre estarás por delante de aquellos que no lo intentan. Dubai me espera. Una vez más cumpliendo mis sueños”.

Desde entonces, ha publicado varias fotografías y videos de lo que ha sido su viaje hasta ahora, incluso, se encontró con Ronaldinho (exfutbolista brasileño) y publicó una fotografía posando con él, al respecto, escribió en la leyenda: “Una noche de diversión en Dubai”.

Imagen: captura de pantalla Instagram

Luisa Fernanda W muestra lo mucho que cambia su rostro tras el uso de filtros: “No podemos creer todo lo que vemos en redes sociales”:

El uso -en ocasiones en exceso- de los filtros en redes sociales es un tema que ha generado variadas conversaciones. Entre las figuras del entretenimiento nacional, por ejemplo, varias famosas han resaltado la necesidad de no creer en todo lo que se comparte en este tipo de plataformas, puesto que muchas veces está modificado de manera irreal. Una de las celebridades que más recientemente habló del asunto en cuestión fue Luisa Fernanda W.

Entonces, este sábado 3 de septiembre la creadora de contenido publicó un video en el que modificaba con filtros una fotografía suya, para explicar todos los cambios que podría hacerse hasta el punto de alejarse bastante de su verdadera imagen; una especie de llamado a no abusar de este tipo de retoques en las fotos.

Aquí el video publicado por Luisa Fernanda W:

Luisa Fernanda W muestra lo mucho que cambia su rostro tras el uso de filtros: “No podemos creer todo lo que vemos en redes sociales”

SEGUIR LEYENDO EN ENTRETENIMIENTO:





<br/>