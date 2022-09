“El indomable”, el documental animado que recrea la vida del ‘Zipa’ Forero

Imagen: RTVCPlay.

Puede que lo sea un poco más que el fútbol, y quizá no genere tantos millones de televidentes, pero no cabe duda de que su importancia es trascendental. En Colombia, el ciclismo debería ser considerado como el deporte nacional, puede que esté en el listado, pero no se le adjudica aún el primer lugar. Colombia es, un tanto más que ‘El Pibe’ Valderrama, Freddy Rincón, Faustino Asprilla, Falcao García o James Rodríguez; Colombia es también Lucho Herrera, ‘Cochise’ Rodríguez, Nairo Quintana y, claro, Efraín ‘Zipa’ Forero.

Entre los muchos proyectos de restauración y creación audiovisual que impulsa el Sistema de Medios Públicos, Señal Memoria ha producido un corto documental animado acerca de uno de los ciclistas más importantes de nuestra historia. A partir de una entrevista con el personaje, el corto presenta la vida del ‘Zipa’ Forero, que se nos cuenta de la forma más amena posible y plantea un formato distinto para este tipo de contenidos que, por lo general, terminan abordándose desde las orillas conocidas del documental tradicional.

Aquí, la intención quedó plasmada de la mejor manera. Un documento audiovisual con muy buenas transiciones y un adecuado manejo sonoro, tanto de las pistas que acompañan la narración como de la narración misma, pues se nota un nivel de intervención alto de lo que en un inicio fue, seguramente, una grabación de lo más casera, quizá hecha con un celular o un dispositivo de grabadora. El corto hace parte de la serie ‘Érase una voz’, disponible para la audiencia en la plataforma de RTVCPlay, y se centra en los inicios y logros conseguidos por el gran ciclista colombiano.

Efraín Forero Triviño, que con el tiempo fue conocido como “El indomable Zipa”, nació en marzo de 1930, en Zipaquirá, Cundinamarca. No tenía otro medio distinto a la bicicleta para desplazarse y ya que andaba todo el tiempo sobre ella, cuando el ciclismo en Colombia comenzó a organizarse y se realizaron los primeros campeonatos nacionales de ruta, ‘Zipa’ Forero no dudo en participar. Su juicio fue sencillo: “Si me gusta andar en bicicleta, de pronto pueda ganar algo con ella”.

El 'Zipa' Forero ganando la segunda etapa de la Vuelta a Colombia de 1951 en Fresno, Tolima (Foto©RevistaMundoCiclístico)

A bordo de su ‘caballito de acero’, el ‘Zipa Forero consiguió su primer Campeonato Nacional de Ruta con apenas 20 años y en 1951 quedó campeón de la primera edición de la Vuelta a Colombia. Aquello fue apenas el inicio de una carrera exitosa en el ciclismo. Compitió durante más de diez años en contiendas nacionales e internacionales, como los Juegos Bolivarianos de Venezuela, la Vuelta a Río de Janeiro y los Juegos Centroamericanos de México, siempre acompañado por su madre, quien se convirtió en su fiel escudera. Finalmente obtuvo ocho títulos de Vuelta a Colombia y fue de los primeros colombianos que corrió la ‘Route de Francia’ y los Campeonatos Mundiales de Ruta en Lugano, Suiza.

Con tan solo 31 años, el ‘Zipa’ Forero se retiró del ciclismo, supuestamente porque se sentía cansado de tener que buscar patrocinios para poder competir profesionalmente. En la década del 60 realizó oficios varios, que si bien estaban alejados del ciclismo, él nunca dejó de pensar en ello. En 1972 dirigió al equipo ‘SINGER’, que duró apenas unos años, y luego se dio a la tarea de formar a jóvenes promesas del ciclismo en Boyacá y Nariño.

En 1981 y 1982, con el equipo MINOBRAS, tuvo sus primeros contactos con el ciclismo femenino y más tarde sería uno de los pioneros en el fomento de esta disciplina para que las mujeres también pudieran acceder a ella. En 1987 dirigió al equipo Postobón que corrió en el Tour de Francia Femenino.

El ‘Zipa’ Forero es uno de los ciclistas más influyentes en Colombia. Sin él, el ciclismo en el país no sería lo que es hoy, y no hubiésemos visto nunca a un Nairo Quintana o a un Egan Bernal. El indomable es parte de la historia viva de este deporte y aunque no ha sido el único, su legado es imborrable, pues, como dice un fragmento de La gran historia del ciclismo colombiano, “la clase indiscutible, el interés por lo desconocido, la búsqueda incesante de la aventura, el valor para vencer las dificultades de la naturaleza y de la vida. El orgullo de ser el primero, el pionero del ciclismo colombiano. Este es, ha sido y será Efraín Forero Triviño, el indomable Zipa.

Efraín 'Zipa' Forero recibe el trofeo de campeón de la primera Vuelta a Colombia el 17 de enero de 1951 (Foto©RevistaMundoCiclístico)

Parte de su vida quedó, pues, registrada en este corto animado, y ya muchos empiezan a reencontrarse con su historia. La producción está no solo disponible en RTVCPlay sino que también se exhibe y proyecta en festivales y eventos culturales. Recientemente, tuvo su oportunidad en la plaza central del municipio de Sáchica, en el marco de la ‘Ruta por Boyacá', que impulsa el Festival Internacional de Cine Independiente de Villa de Leyva. Allí, grandes y pequeños disfrutaron con su historia y seguro más de uno quedó maravillado con el pundonor del indomable. A lo mejor, uno que otro se anima a ser ciclista.

SEGUIR LEYENDO: