Maluma dio parte de tranquilidad a sus seguidores tras pasar por el quirófano

Operación de Maluma sale bien, como sus seguidores tanto anhelaban. Instagram:@maluma

Aunque algunas veces pareciera que las figuras públicas no tuvieran problemas en su diario vivir, lo cierto es que son personas comunes y corrientes. Ejemplo de ello, fue la situación que contó través de redes sociales Maluma, quien se sometió a un procedimiento quirúrgico. No pasaron muchos minutos para que los internautas difundieran que su cantante favorito estaba en ‘’condiciones delicadas‘’ y ‘’no se sabía qué podía pasar en sala de cirugía‘’.

Infortunadamente no es la primera ocasión en la que el pretty boy debe someterse a un proceso médico como este. A inicios de 2019, específicamente en enero, le intervinieron una de sus rodillas. El reconocido antioqueño le dejó saber a sus seguidores las novedades sobre su salud. De hecho, afirmó en esa oportunidad que un año atrás, en 2018, debido al compromiso que tenía con sus proyectos, había aplazado la operación que tenía pendiente por una rotura ligamentos.

Maluma agradece al cuerpo médico que todo haya salido bien luego de su operación en una de sus rodillas. Instagram:@maluma

Recientemente, Maluma subió unas Instastories en las que se veía con una sonrisa de ‘oreja a oreja’ en las que le agradeció al equipo médico de la Clínica de Fractura de Medellín y a las personas que estuvieron pendientes de su salud, tanto en presencia, como en medios digitales.

“Gracias al equipo, todo salió perfecto, gracias a Dios, estamos nuevos, qué belleza, seguimos”, dijo el vocalista. Su salida en una silla de ruedas dio alivio a todos los que esperaban noticias de su ídolo.

Maluma alienta a sus seguidores luego de su cirugía. Instagram:@maluma

En esta oportunidad, Papi Juancho tuvo que pasar nuevamente por el quirófano para tratarse la misma rodilla afectada de hace unos años. Por medio de los clips en los que se dirigió a sus más de 62,8 millones de fanáticos, el cantante dejó saber una de sus hipótesis sobre qué pudo haber causado su dificultad para movilizarse y el dolor en su pierna:

“En la primera operación que tuve en la rodilla me pusieron unos tornillos biodegradables, como que la cabecita de uno de esos tornillos se desprendió y empezó a dar vueltas por la rodilla y obviamente eso duele mucho, ni siquiera podía apoyar el pie, yo creo que fue por tanto ejercicio, pero nada, gracias a Dios ya estamos bien, la cirugía fue un éxito”, expresó Juan Luis Londoño.

Maluma dio a conocer que, aun cuando no está en capacidad de realizar actividades que requieran fuerza y desplazamiento no aplazará sus shows musicales. Dejó un mensaje de aliento al comentar que este reto que se le atravesó en el camino lo está motivando para ‘’volver y más fuerte‘’, aunque no dejó de lado que estará en reposo, soñando en sus próximas aspiraciones y descansando.

’Hay veces que me gusta hacer de todo a la misma vez y bueno, hay que darle un poco de orden y paciencia, paciencia... pero bueno los amo y vamos para delante... Esto es otra raya para el tigre, y vamos a seguir viendo la recuperación. Los conciertos todos siguen en pie. Así sea que me toque cantar en una silla de ruedas como sea, donde sea, ahí voy a estar para ustedes’'.

Antes de que el exponente del género urbano dejara sus conmovedoras palabras, subió a su perfil oficial de Instagram una fotografía previa al procedimiento clínico. La imagen había alertado a la mayoría de sus fieles admiradores porque, sin importar que sonriera en la instantánea, estaba acostado en una camilla y con una bata de cirugía.

Maluma antes de entrar a un procedimiento quirúrgico. Instagram:@maluma

“Al mal tiempo buena cara” Ya entro a una intervención pequeña en la misma rodilla, pero con sus oraciones y buena energía seguro todo saldrá bien. ¡¡Los amo y deséenme buena suerte!!”, escribió el cantante de 28 años en horas de la mañana.

