Juan Diego Alvira se despidió de Caracol después de más de una década en el noticiero: “Mil y mil gracias”

En la mañana de este viernes, el presentador Juan Diego Alvira hizo oficial su salida del Canal Caracol. Dentro de la emisión del noticiero de la mañana, el ibaguereño se despidió conmovido de sus compañeros.

“Fueron 4.201 días, 4.170 mañanas, 100.824 minutos entrando a sus casas, queridos televidentes. Mil y mil gracias a todo el maravilloso equipo de Noticias Caracol”, expresó Alvira.

El periodista con la voz quebrantada también agradeció a los directivos, camarógrafos, productores y todas las personas que hicieron parte de su equipo de trabajo por más de una década, “no sería el periodista que soy sin el Canal Caracol, sin Noticias Caracol, y no habría podido darle tranquilidad a mi familia ni haber pagado el crédito hipotecario”, manifestó Juan Diego.

De igual manera, extendió su agradecimiento “a ustedes queridos televidentes. Han sido momentos extraordinarios. Fueron años y meses felices aquí, gracias por su gratitud, por su afecto, por su cariño y por todos los aplausos, los reconocimientos que hicieron ustedes, queridos televidentes, se los digo de corazón”.

Asimismo el ibaguereño pidió disculpas: “me equivoqué muchas veces, les presento disculpas, nunca fue de mala fe. Vendrán otros tiempos, vienen nuevos retos, nuevos desafíos. Prometo con el amparo del que está arriba que en algún momento volveremos a la televisión”.

“Mil y mil gracias, Colombia”, aseguró Juan Diego Alvira que finalizó su despedida diciendo: “Al final, así son las noticias”.

Vale resaltar que, Juan Diego Alvira ha sido galardonado en dos ocasiones con el premio India Catalina como mejor presentador de noticias. También recibió reconocimientos del Círculo de Periodistas de Bogotá (CPB) y Fasecolda.

Por su parte, la revista Semana le dio la bienvenida al presentador de noticias más famosos en Colombia: “El reconocido periodista Juan Diego Alvira llega a SEMANA y hará parte de nuestro equipo periodístico. Alvira, considerado el presentador de televisión más cercano a la gente en Colombia, dirigirá la unidad de video de este medio de comunicación y desarrollará nuevos contenidos en formatos digitales”.

La directora de la revista, Vicky Dávila, indicó con la bienvenida: “Estamos muy contentos por la llegada de Juan Diego. Sabemos que, con su talento, contribuirá para que sigamos creciendo”.

La historia de Juan Diego Alvira en Caracol

El periodista oriundo de Ibagué, Tolima, llegó al canal en 2011 y se hizo reconocido por ser el dúo perfecto junto a Mónica Jaramillo en las emisiones de fines de semana, hasta que ambos se convirtieron en las caras amables de las noticias durante todas las mañanas.

Además de ser uno de los periodistas más queridos por el público femenino, Alvira se destacó en el medio por secciones como ‘El peridista soy yo’ y ‘Al tablero con Juan Diego Alvira’. Con su nuevo cargo en Semana, de confirmarse la información, el comunicador abandonará a sus seguidores, pero seguirá visible a través de sus redes sociales y las plataformas digitales de Semana.

Cabe mencionar que, en septiembre de 2020, la presentadora de Noticias Caracol, Mónica Jaramillo, confirmó su renuncia de su cargo. La salida de la periodista paisa generó múltiples especulaciones entre los seguidores del noticiero, sin embargo, tras ocho meses de su partida del canal de televisión, a través de su cuenta de Instagram, Jaramillo dio las verdaderas razones de su salida.

Con una dinámica de preguntas y respuestas en las historias de Instagram de su cuenta personal, Mónica contestó a cuestionamiento de varios seguidores que, entre otras cosas, fueron insistentes en resolver sus dudas sobre la salida de la presentadora de Noticias Caracol, y por su supuesto regreso a la Televisión.

“No puedo decir que no, pero me siento muy tranquila y muy feliz en este nuevo formato de vida”, comenzó relatando la periodista que, por estos días, se desempeña como directora de proyectos especiales de la revista Semana.

SEGUIR LEYENDO: