Gustavo Bolívar respondió contundentemente a quienes los critican: “Nosotros prometimos una revolución social”

El congresista del Pacto Histórico afirmó que, 11.3 millones personas votaron por ellos buscando una revolución social. Foto; Colprensa

El gobierno de Gustavo Petro cumplirá este próximo 7 de septiembre un mes al mando del país y durante estas últimas semanas han sido duramente criticados por la oposición y por parte de la opinión pública, sin embargo, el senador Gustavo Bolívar, quien es uno de los grandes líderes del Pacto Histórico, respondió a muchas de esas críticas, recordó lo sucedido en el anterior gobierno y resaltó que el apoyo de los más de 11 millones de colombianos en las urnas se dio por que ellos prometieron una “revolución social”.

Acciones de gobierno como la reforma tributaria, la búsqueda de la “Paz total”, el restablecimiento de las relaciones con Venezuela, entre otros, han sido algunas de las más criticadas por parte de la oposición. Actos violentos en contra de líderes sociales y las masacres también han sido rechazadas por miembros de diferentes colectivos políticos e incluso han solicitado al jefe de Estado que detenga los asesinatos.

Sobre esto último, algunos congresistas como Katherine Miranda, María José Pizarro e Iván Cepeda, se han mostrado en contra de los pronunciamientos y pidieron que no se utilicen las muertes de las personas por interés político. También destacan que durante el gobierno de Iván Duque, aunque se presentaron muchos de estos atroces hechos, algunos de ellos los ignoraban.

Algunos ciudadanos han manifestado que, “podemos seguir funcionando igual”, refiriéndose al modelo de gobierno del expresidente Iván Duque, sobre esto, el congresista del Pacto Histórico fue enfático en señalar algunas de las razones por las que era necesario un cambio y resaltó el respaldo que tuvieron en las últimas elecciones presidenciales.

“Nosotros prometimos una revolución social y por eso votaron 11.3 millones de personas. Hay gente que dice que “podemos seguir funcionando igual”: -Con 7millones de personas en miseria, -400mil jóvenes que no entran a la u, -3.5millones de ancianos sin un peso para comer”, afirmó el senador del Pacto Histórico.

El senador también manifestó que, “‘y hay dinero para seguir funcionando’, sí es verdad, para seguir funcionando como venía el país, ¿Cómo venía funcionando?, con un alto déficit social, hoy es verdad, con lo que estamos recogiendo en el recaudo y con los altos precios internacionales del petróleo podríamos mantener el país cómo estaba, con siete millones de personas en la miseria”.

Además resaltó que “nosotros prometimos una revolución social y prometimos un cambio y por ese cambio votaron 11.300.000 personas, tenemos que hacerlo. Qué implica ese cambio, educar a 400.000 bachilleres que anualmente se quedan sin universidad, darle pensión a 3.5 millones de ancianos que no tienen un peso en sus bolsillos. Ese cambio implica crear universidades, construir hospitales”.

Gustavo Bolívar fue enfático en señalar que ellos no odian a los ricos, sino que por el contrario quieren que hayan más ricos en Colombia, pero también que haya menos pobreza. “Yo he estado en los dos estados, he sido pobre y hoy tengo una situación económica favorable, he estado en las dos capas de la sociedad y he visto cómo nos sobra la plata para comprar cuadros de 80 mil dólares, rico esos gustos, excelente que los haya y no es que seamos enemigos de los ricos,

Y agregó que, “De hecho Colombia es uno de los países que menos ricos tienen en Latinoamérica, si aquí hubieran más ricos acá no habría tanta pobreza, queremos que hayan más ricos, por favor, pero también queremos que hayan menos pobres y en la medida que haya menos pobres, aquí va a llegar la paz. Y el mayor patrimonio que pueda tener Colombia va a ser la paz”.

