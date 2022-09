Gustavo Bolívar se refirió a la propuesta de José Félix Lafourie: “Un nostálgico del empalamiento y las masacres”

El senador del Pacto Histórico criticó la propuesta de José Félix Lafaurie. Foto: Colprensa

Las palabras de José Félix Lafaurie claramente no pasaron desapercibidas y mucho menos fueron ignoradas, ya que diferentes representantes de los diferentes colectivos políticos del país se han manifestado a favor y en contra de estos. El presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegan), invitó a organizar grupos de “reacción solidaria inmediata”, algo que para muchos es comparado con las extintas Convivir, las cuales llevaron a la creación de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

El presidente de Fedegan manifestó que debido a los tiempos difíciles, “vamos a organizar allá un grupo de ganaderos de reacción solidaria inmediata para que cuando haya perturbación a la propiedad, inmediatamente todo el mundo acuda a apoyar al ganadero afectado”.

Lafaurie, quien también es esposo de la senadora María Fernanda Cabal, aclaró que, “tiempos difíciles para los productores agropecuarios, no tanto por el propósito del Gobierno de profundizar la Reforma Rural Integral del Acuerdo con las Farc y adquirir 3 millones de hectáreas para el Fondo Gratuito para campesinos sin tierra o con tierra insuficiente, sino por la incertidumbre sobre los instrumentos que se utilizarán para obtener esas tierras, y ahora por la amenaza de quienes piensan que el anuncio gubernamental es patente de corso para ocupar o invadir fincas productivas, con impactos económicos y sociales traumáticos en la región”.

Sin embargo, Como era de esperarse, José Félix Lafaurie recibió toda clase de comentarios por parte de diferentes figuras públicas y políticas, quienes le cuestionaron si esta es la nueva forma de hacer “paramilitarismo moderno”. El senador del Pacto Histórico, Gustavo Bolívar, fue uno de los que rechazó contundentemente el llamado a formar estos grupos.

“#UnBuenPlanSería Revivir las Convivir: Att: Un nostálgico del empalamiento, las masacres, el desplazamiento forzado, el robo de tierras a punta de fusiles y notarios corruptos”, señaló el congresista Bolívar en su cuenta de Twitter.

Esta no fue la única mención que realizó el senador Gustavo Bolívar a la propuesta realizada por el presidente de Fedegan, ya que también manifestó que, “Ahora Lafaurie propone “grupos de reacción solidaria” de ganaderos. No señores. Colombia ya pasó la época de las “Convivir” o cualquier cosa que huela a “auto-defensa”. No volverá a teñirse de sangre la tierra con esas “buenas intenciones”. Cálmese y déjele esa tarea al estado”.

Por otra parte José Félix Lafaurie, en diálogo con La W, explicó de lo que se tratan estos grupos de ganaderos de reacción solidaria inmediata y fue enfático al manifestar efusivamente que, “usted por qué no escucha lo que yo digo, escúcheme, son grupos de reacción solidaria, la solidaridad se expresa de cuerpo, la solidaridad no es ningún Convivir, no le dé una interpretación que no corresponde con la realidad, no le dé una interpretación que claramente está sancionada por la ley”.

Uno de los que levantó su voz de aliento a este llamado fue el congresista Miguel Polo Polo, quien se ha declarado en oposición al gobierno de Gustavo Petro. El representante a la Cámara manifestó en sus redes sociales que, “ante la perturbadora situación de invasión de tierras por la que atraviesa el país, apoyamos la propuesta presentada por José Félix Lafaurie de organizar grupos ganaderos de reacción solidaria. No mas mangoneadera. ¡La propiedad privada se respeta!”,

