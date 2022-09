El presidente de la Cámara, David Racero, aseguró que el Pacto Histórico no votó por Prada para el CNE

El presidente de la Cámara de Representantes se refirió a la elección de Álvaro Prada como magistrado del CNE. Foto: @davidracerom

La elección de los magistrados en el Consejo Nacional Electoral para el periodo de 2022-2026 generó una enorme polémica y era uno de los temas más discutidos en la actualidad política. Finalmente el pasado miércoles 30 de agosto se eligió a los nueve magistrados, tres mujeres y seis hombres, quienes juramentaron cumplir con sus funciones en la plenaria del Congreso de la República. Los comicios contaron la participación de 285 congresistas.

Una lista de 26 postulados de todos los partidos y colectivos políticos fueron tenidas en cuenta y de estas se escogieron 12 que pudieron ser puestas en votación, sin embargo, dos nombres que,, a pesar de no estar en la lista de los escogidos, fueron votados para ser magistrados del CNE, Álvaro Hernán Prada y Altus Baquero.

En especial la elección de Álvaro Hernán Prada generó una enorme polémica entre diferentes sectores políticos, pues el excongresista renunció a su curul en la Cámara de Representantes por la investigación en la que está involucrado por el caso de manipulación de testigos, sin embargo se mantuvo como la carta más fuerte del Centro Democrático y en una decisión sorpresiva, también recibió el apoyo del ingeniero Rodolfo Hernández.

El presidente de la Cámara de Representantes, David Racero, se refirió a esta elección y despejó algunos de los rumores que señalaban que algunos miembros del Pacto Histórico habían elegido a Prada y afirmó que él fue elegido únicamente por los sufragios del Centro Democrático y del excandidato presidencial, Rodolfo Hernández.

“No desinformen: El señor Prada fue escogido en el CNE únicamente con los votos del Centro Democrático y del partido de Rodolfo Hernández. El Pacto Histórico no votó por él. Aunque no nos guste, el Centro Democrático tenía los votos para poner un magistrado y escogió a Prada”, aseguró Racero en su cuenta de Twitter,

Otra de las figuras políticas del Pacto Histórico que aclaró la elección de Prada fue la senadora María José Pizarro, quien explicó que esta fue la elección del Centro Democrático y recordó lo sucedido en 2018 cuando los partidos en oposición al gobierno de Iván Duque postularon a Luis Guillermo Pérez y señaló que en ese momento la decisión fue respetada.

“Importante aclaración! Como partido único de oposición al CD le corresponde por derecho postular un magistrado en el CNE, eligieron a Álvaro Hernán Prada. El PH no le voto En el 2018 los partidos declarados en oposición postulamos Luis Guillermo Pérez y esa decisión fue respetada”, afirmó Pizarro en su cuenta de Twitter.

No obstante, no todos los miembros del Pacto Histórico reaccionaron de la misma manera, ya que los congresistas Susana Boreal y Gustavo Bolívar, tomaron la decisión de no estar presentes en la elección de los nueve magistrados y manifestaron su descontento por el sistema de elección. Además rechazaron que se haya elegido a Álvaro Hernán Prada cuando este se encuentra bajo investigación de la Corte Suprema.

Gustavo Bolívar manifestó que, “El Consejo Nacional Electoral se supera cada 4 años. Ademas de Alvaro Hernán Prada había otros elegidos con serios cuestionamientos por feminicidio, paramilitarismo y corrupción. Disculpas a los buenos candidatos pero estaban revueltos en la misma plancha. #HayQueHablarDe ética!”.

