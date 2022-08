Karol G y Feid estarían saliendo desde hace más de un año y la prueba sería un saco

Karol G fue vista en Instagram con una prenda que Feid usó en 2021. Instagram:@karolg @feid

Los internautas han estado pendientes de las novedades en el mundo del entretenimiento y del mundo de la música. Gastan todo su esfuerzo para revisar la vida de sus artistas favoritos y encontrar señales que hacen inmediatamente que en sus pensamientos se generen hipótesis. Se remitieron a noticias pasadas, videos y archivos de imagen que, según ellos, ayudaron a encontrar la respuesta y pruebas de lo que estaban buscando.

Fue el 26 de agosto que Karol G lanzó su sensual, pegajosa y explícita canción ‘Gatubela’. Su más reciente éxito junto al cantante Maldy con el que, al día de hoy, han logrado 26 millones de visualizaciones en YouTube. No es de extrañar que en menos de dos semanas se esté posicionando en varias plataformas que ofrecen servicio de música digital y en las diferentes emisoras tradicionales a nivel nacional e internacional.

Como consecuencia del gran acogimiento que le han dado los fans a Carolina Giraldo Navarro, o solo Karol G, por el lanzamiento de su último tema, ‘La Bichota’ dispuso de un espacio de pocos minutos a través de su cuenta oficial de Instagram para agradecerle a su equipo y a todos los que han estado al tanto de sus nuevas creaciones en la industria musical.

Para los fanáticos de Karol G las coincidencias no existen. La antioqueña fue vista con el mismo saco de 'Ferxxo'. Instagram: @reggaetonurbanoofficial

“Gracias por recordarme que quería hacer un video para decirles a todos que estoy muy contenta porque ‘Gatúbela’ debutó de número 37 en Spotify, además que ‘Provenza’ sigue rompiendo, está en el 17 después de cuatro meses ¡Ay por favor! Nada que estoy super agradecida, super feliz, Gatúbela era un proyecto personal que yo quería sacar, muy especial para mí, es porque yo quería que perrearan en la disco con Karol G y con Maldy, porque sin Maldy no hay perreo”, expresa entusiasmada la paisa.

Aunque sus palabras impactaron a los 56,1 millones de seguidores que tiene a través de su cuenta oficial de Instagram, lo que en realidad se robó la atención de los cibernautas fueron las prendas que llevaba puestas, pero en especial su saco. Lo que se pensaba que era un simple suéter oversized y genderless, terminó siendo el mismo que Feid usó el 8 de julio del 2021.

Feid publicó una foto con el mismo saco que Karol G usaría un año después. Instagram:@feid

La tela tenía impresa una frase en inglés que dice “Ye must be born again”. Es evidente que el significado en español, ‘’ustedes tienen que nacer nuevamente”, hizo pensar a los fanáticos que estaba ‘’naciendo” el romance entre los dos vocalistas antioqueños y que, de hecho, se está forjando desde mucho antes de lo que ellos habrían esperado. Además, no se puede dejar de lado que en la descripción al post Feid hizo referencia a ‘’buscar gatas‘’, lo que desató que los seguidores relacionaran las palabras con el tema ‘Gatúbela’, como inspiración de la paisa para supuestamente ingeniarse el título de la canción.

Como no dejan pasar una sola oportunidad para generar un rumor o presión para que los famosos se den cuenta de su existencia, los usuarios que desean que los dos artistas confiesen que están juntos sentimentalmente, han llenado las casillas de comentarios, en varias de las publicaciones de ‘Ferxxo’, con opiniones que dejan claro que para ellos nada es casualidad:

“Háganlo público yaaaaa😍 🥰 Karol G está usando el mismo sueteeer”, “Las casualidades no existen😮😍el mismo saco 😏”, “Aquí los que estamos mirando el mismo buzo que Karol G ❤️”, son algunas de las reacciones que destacan.

Usuarios quieren que Karol G y Feid confirmen su relación amorosa. Instagram:@feid

