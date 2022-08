Karol G contó cuánto ha subido de peso y cómo le afectan los comentarios al respecto: “Soy cantante, no modelo”

Foto: Instagram @karolg

Karol G es una de las artistas colombianas que mayor atención tiene de los medios y del público colombiano, entre otras cosas, por los récords que ha roto en la industria mundial de la música, así como por los diferentes reconocimientos que ha obtenido por su destacada carrera en el género urbano.

Sin embargo, la ‘Bichota’ ha sido tema de conversación en días recientes por una situación ajena a su vida profesional y es que, según lo contó ella misma en medio de una entrevista con el comunicador puertorriqueño Jorge Pabón y su programa ‘Molusco TV’, y es que son varios los cambios de peso que ha tenido con el pasar de los años.

Por ejemplo, desde que terminó su más reciente gira internacional, ha subido casi cinco kilos y medio, pues asegura que durante sus vacaciones no se ha cohibido de comer, ya que es uno de los paceres que más disfruta.

“Yo vengo de mis vacaciones y te digo con toda sinceridad que subí 12 libras (...) Yo amo comer y qué pena decirlo, pero ¿por qué lo más chimba es lo que engorda? Yo empiezo mi tour en dos semanas y voy a grabar un video de algo que voy a salir, por eso ya tengo a mi entrenadora que me tiene un plan macabro de entrenar en ayunas, doble jornada, comiendo ensalada y carne a lo que marca; pero más por cómo me voy a ver es para rendir en el show porque tiene una duración de tres horas”, explicó.

No obstante, Karol G admitió que en el pasado tenía problemas para aceptarse tal y como era. Motivo por el cual solía editar sus fotografías para lucir mejor en lo que publicaba y no recibir tantos comentarios negativos. No obstante, un día logró entender que no podía representar físicamente lo mismo que mostraba en redes sociales.

“Empecé a pensar en cómo sería el día en que saliera a un show y la gente viera cómo estoy, y comenzara a preguntarse que la que ven en lo digital no es lo que ven en la realidad ¡Eso sería peor! Si me van a querer que lo hagan porque soy cantante, no modelo. La gente se debería enamorar de mí por mi música, lo que canto y lo que expreso, pero no por cómo me veo”, concluyó.

Cabe mencionar que los cambios de peso en Karol G se deben a una enfermedad contra la que lucha desde hace varios años. Se trata de un desbalance en su sistema endocrino, el cual está compuesto por glándulas que producen mensajeros químicos llamados hormonas. Debido al papel esencial que cumplen las hormonas en el ser humano, incluso pequeños desequilibrios pueden causar este tipo de efectos secundarios en el cuerpo.

“Tenía la insulina completamente elevada y la glándula que se le activa a las mujeres cuando dan a luz, o sea, mi cuerpo había dado a luz y estaba completamente hinchada e inflamada”, explicó en aquella ocasión a Mezcal TV, canal mexicano de Youtube.

Además de tener esta enfermedad, contra la cual tiene que luchar todos los días y por el resto de su vida, Karol G reveló que la afectaron psicológicamente los comentarios que recibía en redes sociales por parte de quienes se burlaban de sus kilos de más. Motivo por el cual decidió bloquearlos de sus cuentas oficiales.

“En primer lugar me afectaba porque yo dije ‘¿y qué si yo me quiero volver una gordita?’, ¡qué importa!, pero además de eso estar luchando con una cosa de salud personal, fue muy incómodo y eso me molestó y de cierta manera me dio muy duro. La gente todavía me ve así y algunos me siguen diciendo comentarios y cosas, cuando ya se van muy muy fuertes cancelo todo, no me gusta”, agregó.