Desafío ‘The Box’: Valkyria reveló los motivos por los que no se integra con sus excompañeros

La más reciente temporada del Desafío ‘The Box’ permitió que los participantes se expusieran a través de redes sociales a diferencia de la versión anterior, por cuenta del covid-19, por lo que debieron estar completamente aislados para evitar los contagios en la ciudad de las cajas.

La participación de personajes controversiales como Tarzán, con quienes algunos exparticipantes tuvieron fuertes diferencias por el comportamiento del representante de los costeños, hizo que los seguidores del reality no perdieran los pasos que daban otros de los desafiantes como es el caso de Criollo, quien recientemente se estrenó como creador de contenido para adultos; y Valkyria y Ceta al resultar vencedores.

En esta temporada, los participantes han mostrado una mayor unión después de haber terminado las grabaciones del programa, ya que han sido invitados a diferentes eventos como, por ejemplo, el lanzamiento de la nueva canción de ‘Tarzán’. Pero los internautas se han percatado que, en buena parte de estas actividades, Valkyria ha sido una de las ausentes.

Por tal motivo, Andrea Olaya, que cuenta con más de 242.000 seguidores en su cuenta de Instagram, realizó una dinámica de ‘preguntas y respuestas’ en la que resolvió varias inquietudes de sus seguidores y allí surgió el siguiente interrogante: “¿Por qué nunca te integras con los demás participantes?”.

En vista del repetitivo cuestionamiento en la dinámica, la huilense no soportó más y decidió responder contundentemente: “No me ven por nada raro, tengo mi agenda muy llena en diferentes proyectos. Yo si me integro con ellos, ha habido muchos eventos en los que ya había estado comprometida y cuando uno da su palabra, da su palabra, siempre llegan las invitaciones justo después de que ya me he comprometido en otras cosas”, explicó.

Otro de los interrogantes que le formularon los internautas fue por sus excompañeros Ceta y Juan Pablo. Del primero dijo que lo consideraba muy buen amigo desde que lo conoció en el concurso de pruebas físicas, y agregó: “Yo lo considero muy amigo mío y le tengo mucho aprecio y sé que él también me tiene mucho aprecio, aunque no lo diga”.

Sobre Juan Pablo dijo que le había gustado compartir con él y que lo tenía muy involucrado con el nacimiento de su hijo, además, declaró admiración por su compañero sumado a la tenacidad con la que asumió el reto. “Que bueno haberlo conocido”, agregó la ganadora del Desafío ‘The Box’.

Maleja explicó por qué plantó a Tarzán en en encuentro

El representante de los costeños realizó el lanzamiento de su nueva canción y decidió invitar a algunos de sus excompañeros, entre los que se encontraban Maleja. Sin embargo, la desafiante no pudo asistir y en redes sociales fue señalada de incumplida, por lo que debió aclarar porqué no aceptó la invitación.

En su defensa, respondió que se sentía avergonzada con su excompañero y con todos los asistentes que estuvieron pendientes de su llegada al municipio, además, agregó que cuando tomó la decisión de ir no habían pasado una cantidad de cosas en su vida que la hicieron tomar la decisión de retractarse de su presencia en el evento.

“Últimamente he tenido muchos compromisos, se me han dado cosas maravillosas y Dios ha sido muy amable conmigo. Me han abierto puertas gigantes, que no puedo desaprovechar en este momento. Entonces, me comprometí y tenía que cumplirlo, sin embargo, estoy muy agradecida con todos los que hicieron este evento posible. Y con ‘Tarzán’, por su magnífica invitación, de corazón te deseo muchos éxitos en tu carrera musical, un abrazo gigante”, concluyó Maleja.

