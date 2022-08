Shakira y Piqué: la nueva tormenta que se forma en torno a su separación

Shakira y Gerard Piqué, se destaparía una nueva tormenta en el proceso de separación de la pareja. Original Infobae

Jordi Martín es uno de los periodistas españoles que sigue los pasos de una de las separaciones más sonadas del mundo del entretenimiento y al parecer, descubrió que la cantante podría presentar nuevas pruebas en el proceso de divorcio con Gerard Piqué, que hacen referencia a una supuesta infidelidad que habría protagonizado el futbolista blaugrana, con lo que pondría a tambalear las intenciones del español de dejarla sin la custodia de sus hijos.

El periodista de entretenimiento utilizó sus redes sociales para hacer el anuncio con el que confirmó que en las próximas horas se revelarán nuevas pruebas sobre el caso más sonado en la prensa rosa, entre el zaguero catalán y la cantante colombiana.

“A todos los seguidores de Shakira, yo siempre he estado posicionado con ella. Así se lo he hecho llegar a su equipo de confianza y sus familiares más directos. Ayer mismo le hice saber que toda la información pruebas etc. que yo tenga y le pueda servir de ayuda, se la haré llegar”, fue uno de los primeros mensajes que compartió el periodista español en su cuenta de Twitter.

Adicionalmente, señaló que estas pruebas no dejarán bien parado al futbolista español, pues son dos las infidelidades de las que tiene prueba, la primera que ocurrió en 2016 y la más reciente, con Clara Chía Martí, la que calificó como uno de los engaños más terribles a la intérprete de Te Felicito.

“Esta semana saldrán varias cosas que no dejan en buen lugar a Gerard. Yo sacaré dos infidelidades. Una en 2016 y la de Clara Chia que es terrible como engañó a Shakira. Es repugnante como se fraguó el engaño”, concluyó el periodista de entretenimiento.

Noticia en desarrollo...

