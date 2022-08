Ni un solo agradecimiento de Sábados Felices a Álvaro Lemon: “qué tristeza me da”

El humorista no ocultó su decepción y se expresó a través de Twitter.

El sábado pasado, Caracol Televisión rindió homenaje a Sábados Felices, programa de humor que cumple 50 años al aire, lo que lo hizo merecedor de un récord guinnes por ser el más antiguo de humor del mundo. Las celebridades y humoristas del programa desfilaron en una alfombra roja y recibieron premios por su trayectoria. Sin embargo, uno de los humoristas más recordados no fue invitado, algo que no fue tomado de buena manera por él.

Se trata de Álvaro Lemon, más conocido como ‘El Hombre Caimán’. Por medio de su cuenta de Twitter, el comediante ya pensionado expresó su tristeza: “46 años de los 50 años que está cumpliendo hoy el programa más antiguo de humor y ni un solo agradecimiento de parte del canal al cual le hice ganar tanto dinero por tantos años ..que tristeza me da”, publicó Lemon.

El comediante manifestó su tristeza por no ser recordado por Sábados Felices.

Cabe recordar que El Hombre Caimán salió del programa en 2019 en medio de la sorpresa de toda la audiencia y de él mismo. En ese entonces tenía 62 años, y según contó en ese momento, Caracol le informó que todo su trabajo seguía igual y que continuaba en la nómina, pero luego le informaron que lo iban a despedir porque “tenía mucho tiempo en Sábados Felices, no por viejo”, le dijo al programa de farándula Lo Sé Todo.

Luego de esto, el artista inició un pleito legal en contra de Caracol Televisión para recibir un monto que considere justo por sus más de 40 años de trabajo. En su entrevista con el programa mencionado, Lemon contó cuánto le entregó su empresa de liquidación: “Por 46 años que yo andaba con Sábados Felices, me dieron 9 millones de pesos y ellos pensaron que eso era un pocotón de plata pa’ mí. ¿Será que yo nunca he visto $9 millones de pesos pa’ adelante?”, manifestó.

Por eso indicó que “es justo” que Caracol le entregue mayores dividendos, pues también se desempeñó como actor y escritor. “Estuve 46 años en ‘Sábados Felices’, yo creo que es justo y necesario que me den un poco más; un poco no, un pocotón más, yo soy un tipo que he tenido bastante plata, he llegado a tener hasta ocho carros al mismo tiempo, tengo dos apartamentos, pero me tocó vender todo porque me quedé en la ‘olla’”.

Según el comediante debería recibir “Más de 40 millones, 60, 70, 80 millones de pesos, pero ellos están ahí quietos, no sé qué querrán de mí, si quieren explotarme más o no sé”, puntualizó al citado medio. Además, con respecto a las personas que lo tildaron de ‘millonario’ en ese entonces, manifestó “que me paguen mi billetico, yo no soy un tipo rico, soy pobre”.

Hace poco, Fabiola Emilia Posada Pinedo, conocida como la Gorda Fabiola, que dicho sea de paso estuvo en la ceremonia de los 50 años de Sábados Felices, explicó que su excompañero no estuvo de acuerdo con políticas que aluden a su pensión y honorarios: “Álvaro Lemmon se pensionó y terminó recibiendo honorarios por 13 años más. El canal no le dijo: ‘Ya te pensionaste, te fuiste’. Seguía generando honorarios. Le decían que se cambiara y decía no quiero”.

Cabe mencionar que la situación económica de Álvaro Lemon no sería la mejor. De hecho, se hizo viral un video publicado por el humorista ‘Jimmy Humor’ en el que se veía a Lemon vendiendo mochilas en las calles de Santa Marta. No obstante, Sharick González, una de sus sobrinas, aclaró en una entrevista para Caracol Radio que “si está vendiendo bolsos es porque quiere, no porque esté en situación de calle y agregó que su familia se caracteriza por ser trabajadora”.

