Santa Fe vs Patriotas: el duelo por la consolidación dentro de los 8

Santa Fe recibe a Patriotas en el Campin. Photo: VizzorImage / Macgiver Baron / Contribuidor

Tras la derrota de Independiente Santa Fe 2 - 0 ante el Deportivo Independiente Medellín, la situación del expreso rojo se alejó del liderato del campeonato del fútbol colombiano, con 12 puntos, se encuentra a 6 del líder Millonarios; y llegando a la mitad del torneo, lo que buscan es consolidarse entre los 8 finalistas. A eso se suma su golpeada nómina, que a última hora la agrandó con una nueva contratación. En la tarde de hoy recibe a Patriotas de Boyacá, equipo que no ha tenido un semestre positivo, pero, puede dar el golpe, pues en caso de ganar podría entrar al grupo de los finalistas, de hecho, quedar a un punto del cuadro cardenal.

Independiente Santa Fe a recuperar la senda del triunfo

Empezando por el local, el equipo bogotano tiene un gran problema, que podría decirse es extradeportivo, con esto nos referimos a la cantidad de jugadores con los que el entrenador uruguayo, Alfredo Arias, no puede usar, ya que tienen alguna molestia o lesión.

El fin de semana anterior se lesionó Harold Rivera, quien sintió una molestia muscular tras un choque, por lo que tuvo que ser sustituido. Junto con el volante ‘el hospital cardenal’ tiene a Wilfrido de la Rosa, que desde el final del semestre pasado y en lo corrido de este, no ha logrado superar del todo sus dolencias, perdiéndose prácticamente toda la temporada.

Otro de los que se encuentra apartado del plantel es el bogotano Alejandro Moralez, defensor que aún no se recupera de la lesión de tobillo y el delantero Jersson González, que de hecho, no está inscrito en la Dimayor, por lo que a pesar de entrenar con Santa Fe, no puede ser tenido en cuenta por el cuerpo técnico.

Sobre el caso de las lesiones habla el entrenador, Alfredo Arias, quien empezó hablando sobre las alternativas para el recambio del puesto de Harold Rivera:

“Tuvo una lesión que mirando el video vino a raíz de un golpe que tuvo antes, pensó que podía seguir e hizo el esfuerzo y el músculo no aguantó y lo vamos suplir con los jugadores que tenemos. Tenemos a Jonathan Barboza, que sabemos que estamos sufriendo un poco por la altura (...) También tenemos a Wilfrido de la Rosa, Alejandro Moralez que la semana pasada se resintió del tobillo y lo de Jersson González que está a la espera de una decisión de los exámenes que le están haciendo y ya”.

Para Independiente Santa Fe la situación resulta muy particular, pues un triunfo comenzaría a consolidarlo dentro del grupo de los 8, el empate comenzaría a generar dudas, no por la continuidad del proceso, si no por que comenzaría a tambalear dentro de los equipos líderes del campeonato, y la derrota lo podría sacar de allí, pues si se revisa la tabla la diferencia entre el cardenal, que es sexto con 12 puntos, y el noveno que es Alianza Petrolera es de solo una unidad, de hecho, el 14, Jaguares, que tiene 9 puntos, podría alcanzarlo.

El triunfo es casi una obligación hoy para Santa Fe, por eso, el entrenador uruguayo destaca las virtudes de su rival, Patriotas, equipo al que enfrentó a principios de este año en Tunja y le empató a un gol; esto opina el técnico cardenal:

“es un rival que no sufre cambio de altura. Desde el principio del partido vamos a salir por los 3 puntos. El partido va a ser durísimo porque todo está muy parejo. No hay rivales fáciles, pero tampoco muy superiores”.

Patriotas en busca de entrar al grupo de los 8

La situación de los lanceros está llegando a uno de sus peores momentos del año; 2 victorias, 2 empates y 4 derrotas, en 8 partidos, tienen al entrenador paisa, Carlos Giraldo en la cuerda floja. Recordemos que él se encuentra encargado hasta que recupere el buen estado de salud Eugenio “Chcehé” Hernández, quien tuvo una afectación cardiovascular. El conjunto boyacense empieza a hacer cuentas, no solo por sus pretensiones de llegar a las finales, sino porque están muy cerca de los puestos del descenso.

Llegan a Bogotá tras perder en su estadio contra Rionegro Águilas, 0 - 1, y aunque su cuerpo técnico no se ha dirigido a los medios, saben que una victoria les puede cambiar sustancialmente las condiciones, pues en este momento en el puesto 15, con 8 puntos, podría acercarse al grupo de los ocho, esperando resultados claro está.

Convocados

Por parte del local podría salir con Leandro Castellanos, habitual en el arco de Santa Fe, José Aja, Geisson Perea en el centro de la defensa y por los laterales, Edwin Herrera y Dairon Mosquera. En la zona de volantes el referente sería Carlos Sánchez, podría darse el debut de Jonathan Barboza, en compañía de Matías Mier y Neyder Moreno. Los delataros, podrían ser Wilson Morelo junto con Andrey Estupiñán.

Nómina Santa Fe vs Patriotas. Tomado de @SantaFe

Por parte de Patriotas, Luis Hurtado iría en el arco, Luis Payares en el centro de la defensa, junto con José Luis Moreno, Luis Payares y Jorge Posada. En el medio podrían repetir los mismos del último partido: Diego Armando Ruíz, Luis Felipe Pérez, José Ramírez y Carlos de las Salas. Adelante los habituales: Darwin López, Edward Bolaños y Carlos Mosquera.

Santa Fe vs Patriotas, hoy a las 3:30 de la tarde en el estadio Nemesio Camacho El Campin de Bogotá; con el arbitraje de Jhon Ospina del departamento del Quindío.

