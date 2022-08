Daniela Ospina se casa con Gabriel Coronel: “She said yeeesss”

Daniela Ospina se comprometió con Gabriel Coronel. Instagram:@daniela_ospina5 y @gabrielcoronel

Los rumores no se detenían pero ya llegaron a su fin... o eso parece. Después de que se creara la hipótesis sobre el compromiso entre la empresaria colombiana y el actor venezolano, la dupla reveló que ya iniciaron los preparativos para su matrimonio.

Daniela Ospina fue la pareja del futbolista y figura pública James Rodríguez , quien además es el padre de su hija, Salomé. La separación de esta pareja se registró hace cinco años y aunque por la vida de la modelo pasaron algunas personas no hubo al parecer nadie tan especial como Gabriel Coronel.

Hubo muchos seguidores de la expareja que tenían la esperanza de que volviera, porque en su momento demostró un lazo especial; sin embargo, cada uno optó por tomar rumbos distintos y ahora un cantante y también empresario decidió coger fuerzas para declararse y tornar la relación algo mucho más serio y oficial

Viejos rumores señalaban que Gabriel tenía un anillo preparado para Daniela desde hace meses por una foto que se difundió en los medios digitales. Algunos usuarios esperan que la decisión no se haya tomado por la presión social, debido a que se afirma en las diferentes plataformas que ofrece la red que su amor se veía muy tranquilo hasta que salió la reciente publicación en cada uno de los perfiles de los novios.

En las últimas horas Gabriel Coronel publicó un escenario ideal y de película. El venezolano se arrodilló frente al mar y en una secuencia de fotografías se ve cómo le pide la mano a su novia. Para hacer especial la bella ocasión, se escogió como locación una de las playas de Miami, que es la ciudad en donde ambos viven actualmente.

En las imágenes muchos ven la conexión que tienen y como si todo hubiera sido perfectamente planeado, los dos visten con igual tonalidad. Ella porta un delicado vestido blanco y él una bermuda en conjunto a una camisa del mismo color. La estrategia que usó Gabriel fue elogiada y causó que todos en redes sociales se enternecieran, pues gran parte de los usuarios destaca el uso de rosas color amarillo y rojo formando posiblemente un corazón encima del terreno rocoso, haciendo alusión a la delicadeza y el amor sobrepasando la dureza o la dificultad.

“She said yeeesss” o Ella dijo siiiií”, se lee en la descripción de la foto que acumula hasta ahora más de 170 mil reacciones en Instagram. Además, en los comentarios se captaron algunos de otros famosos en los que felicitaron a los próximos esposos. Las opiniones de las actrices María Laura Quintero y de Carmen Villalobos lograron resaltar entre la gran cantidad de afecto digital al decir palabras como ‘’ayyyyyy felicitaciones‘’ y ‘’Felicidades (emoji de corazón 4 veces)ay Que emociónnnnnnnn!!!‘’.

En las historias de su cuenta oficial, Daniela ha replicado algunas publicaciones de varios de sus amigos y conocidos, que desde ya están brindando y celebrando por el matrimonio:

Por ahora, ninguno de los tórtolos ha ampliado la información sobre la fecha exacta en la que van a contraer matrimonio. El actor comentó en la revista ‘People en español’ que hace tres semanas fue la pedida de mano, pero que no querían dar muchos adelantos en ese momento.

“Me inventé que teníamos una sesión de fotos para una portada, así que me aseguré de que todo estuviese perfecto para ese momento”, dijo Coronel. Asimismo, reveló que su novia no sospechaba que le darían un anillo porque no llevan un año de noviazgo y aclaró que fue su mánager quien hizo realidad la sesión de fotos que tanto se ha difundido en redes y que confirmó de una buena vez que efectivamente se van a casar.

