Alberto Gamero y una cruda realidad en Millonarios: “Esperen hasta noviembre, si no soy campeón y me toca irme, me voy”

Alberto Gamero, entrenador de Millonarios, hablando con los medios de comunicación. Foto: @MillosFCoficial

Millonarios está pasando por un gran momento futbolístico, su reciente victoria ante el Independiente Medellín en el primer juego de las semifinales de la Copa BetPlay, ratifican el proceso que ha venido desarrollando las directivas del club que apostaron por el técnico Alberto Gamero. En la liga local las cosas no son diferentes, actualmente comandan la tabla de posiciones con 18 puntos y siguen sin conocer la derrota.

El proceso de Gamero ha estado respaldado por las directivas, los jugadores y aficionados, y desde que se confirmó su llegada al equipo a finales del 2019 marcí el nuevo rumbo que tomaría el club. En 2020, en un torneo atípico debido al COVID-19, no superó la fase del todos contra todos, en la 2021-I llegó a la gran final pero cayó ante el Deportes Tolima, en la 2021-II clasificó a los cuadrangulares pero quedó en segundo lugar y el pasado campeonato, el 2022-I, fue primero del toros contra todos pero nuevamente se quedó en la siguiente fase.

De alguna manera el estar tan cerca al título y no llevarlo a sus vitrinas ha generado presión para el técnico albiazul y sus jugadores, quien en la más reciente rueda de prensa señaló que en caso de no ser campeón en noviembre, dejaría el club. Una noticia que tuvo un enorme impacto entre los seguidores del equipo bogotano.

También puede leer: Macalister Silva tiene los pies en la tierra para la vuelta por Copa Colombia ante Medellín

Alberto Gamero, entrenador de Millonarios, hablando con los medios de comunicación. Foto: @MillosFCoficial

“¿Ponemos a jugar al equipo mal para que salga campeón?”

Millonarios afrontará un nuevo reto en la Liga BetPlay tras vencer a Medellín en la mitad de la semana en el partido por la copa BetPlay, ahora se medirá el próximo domingo 28 de agosto ante Cortuluá en condición de visitante en el estadio Doce de Octubre, el director técnico de Millonarios, Alberto Gamero, analizó el siguiente partido de los Embajadores, realizó un corto balance del momento de algunos de los jugadores e incluso se atrevió a responder a la pregunta “¿qué le hace falta al equipo para ser campeón?”.

“Cuando me hacen esa pregunta no sé qué contestar, ¿Ponemos a jugar al equipo mal para que salga campeón? La ilusión y el trabajo mío es que el equipo juegue lo mejor posible, el título se puede dar, pero si no llega no quiere decir que estemos haciendo las cosas mal”, aseguró el entrenador con algo de molestia.

De manera seguida agregó que, “todos queremos el título, pero para llegar al título hay que empezar por algo. No estoy preocupado, pero no quiero que los jugadores tengan esa tensión. El día que me tenga que ir por esto que estoy haciendo, me voy tranquilo. Nadie programa un equipo para no hacer las cosas bien y salir campeón”.

Esto le puede interesar: Alberto Gamero bajó los humos de la clasificación de Millonarios en Copa BetPlay y afirmó que la serie está abierta

El entrenador se refirió a las críticas que ha recibido y aseguró que “la verdad creo que a los únicos que afectará es a los que escuchan radio o ven televisión, pero muy respetuosamente digo que no estoy escuchando ni mirando. A mí me lo dicen mis hermanos. Si uno ve eso, fracasa. En Medellín ganamos 0-2 y nos dicen que fue porque Álvaro nos salvó (...) Nosotros solo estamos pendientes de lo que debemos mejorar”.

Tras esto, el técnico manifestó que, “a mí no me molesta que me critiquen, pero lo que le pido a la prensa y a la afición es que me peleen hasta noviembre, si en noviembre no soy campeón y me toca irme, me voy. Todo el año me preguntan lo mismo, no es que me choque, lo que pasa es que me desespera responder siempre lo mismo”.

Sobre el próximo partido ante Cortuluá, el técnico de Millonarios señaló que, “cansancio hay, pero la idea es no hacer tantos cambios, luego de Cortuluá tenemos una semana larga, pero claro hay jugadores que les cuesta más que otros. Estamos evitando lesiones, queremos que el equipo esté entero, de pronto serán uno, dos o por mucho tres cambios, pero no saldremos mucho de lo que venimos haciendo”.

SEGUIR LEYENDO: