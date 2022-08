Alberto Gamero se refirió al triunfo contra el Independiente Medellín: “En las llegadas que tuvimos liquidamos”

El técnico de Millonarios Alberto Gamero. Foto: Colprensa

Una de las llaves de la semifinal de la Copa Colombia que más atractiva resulta para los espectadores del fútbol nacional fue disputada entre Millonarios e Independiente Medellín. en esta ocasión los dirigidos por Alberto Gamero supieron como aprovechar los espacios libres del Poderoso de la Montaña, con transiciones rápidas, Macalister Silva, Daniel Ruiz y Luis Carlos Ruiz dañaron la esperanza a los antioqueños. Con 2-0 a favor, los capitalinos tienen un pie en la final del certamen.

Sobre el intenso juego que el equipo bogotano terminó de sellar apenas finalizaba el primer tiempo en la capital antioqueña, indicó el ‘DT albiazul’, que fue un partido complejo y no hubo el habitual ritmo ofensivo de Millonarios debido a las condiciones que trato de imponer Independiente Medellín.

“Nosotros llegamos, intentamos elaborar intentamos la posesión de balón y en la llegada que tuvimos liquidamos. Y normal que en un segundo tiempo Medellín sale a buscar mucho más el partido, ya nosotros con un 2 a 0 . Y no era que Millonarios quiso plantear el partido de esa manera, planteando un bloque bajo y contragolpeando, Medellín con sus ganas y deseos quiso meternos bajo el arco”, indicó en rueda de prensa Alberto Gamero.

El entrenador samario resaltó el trabajo que desempeño a lo largo del partido el arquero Álvaro Montero que logró sacar la portería invicta del Atanasio Girardot. Gamero señaló que la concentración del guardapalos albiazul permitió que hubiese confianza en la saga defensiva.

“Yo siempre le digo a Álvaro Montero para eso es el camello, para sacar las que van para adentro y yo creo que las dos pelotas más difíciles que pudo haber sacado son una de tiro libre y otra que patean de costado y él la saca. Eso nos ayudo, él hizo muy bien su trabajo”.

Otro de los jugadores de los Embajadores que participó en la rueda de prensa tras la victoria fue el lateral izquierdo Omar Bertel, quién indicó que aún no han ganado nada pero que tendrán la misma entrega para sellar la ventaja que se llevaron de Medellín: “Confiado no estamos, la llave todavía está abierta y queda un partido en casa, pero creo que en casa vamos a salir a ratificar lo que hicimos hoy, la ventaja favorable para nosotros y sacaremos este partido adelante”.

Uno de los problemas habituales que ha afrontado el equipo de Alberto Gamero es que siempre en las fases finales y pese a que llega bien posicionado en puntos, el cansancio en los jugadores y la nómina limitada hacen mella y el resultado de ello han sido dolorosas eliminaciones en las fases semifinales. Respecto a lo que tiene planeado indicó el ‘DT’ de Millonarios:

“Todavía no hemos llegado a la final y no hemos clasificado, como yo les digo a ellos, quiero clasificar rápido en la Liga para poder darle recuperación a los jugadores y afrontar partidos diferentes. En esta copa queremos llegar a la final, entonces a la medida que ellos tengan la fortaleza y la mentalidad de que quieren estar en la alineación ... Qué es lo que pienso yo, no es a veces rotarlos sino cambiarlos, por lo menos Ruiz y Silva salieron al minuto 60 pensando que van a jugar en Tuluá”.

El miércoles 7 de septiembre en el estadio Nemesio Camacho El Campin, los dirigidos por Alberto Gamero intentaran cerrar de locales su paso a la final, para ver sí se le cumple el anhelo al entrenador samario de levantar una copa con el cuadro ‘Embajador’.

