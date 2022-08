Así le fue al argentino Jero Freixas en su primera visita a Colombia: lo llenaron de camisetas

Jero Freixas causó sensación en su paso por la capital colombiana.

Jero Freixas es una sensación en redes sociales por los videos sobre fútbol que hace junto a su esposa Jose de Cabo. En ellos presenta a una pareja que vive su vida alrededor del fanatismo del fútbol. Él es el apasionado, hincha de Independiente y fanático de Messi, ella es quien lo hace sentar cabeza cuando se pasa.

Se hicieron famosos durante el Mundial de Rusia 2018 y estallaron las redes en la pandemia, haciendo reír a más de uno. Encontraron en TikTok la plataforma ideal, aunque prefieren Instagram para interactuar con sus seguidores.

Freixas es de los pocos influencers que tratan el tema del fútbol. De hecho, podría ser el primero al que se le ocurrió hacerlo. Sus videos suelen hacerse virales. El más reciente fue uno en el que le hacía un guiño a sus seguidores en Colombia.

Aparece hablando con Jose, como es costumbre, y le cuenta que su hija Rita le ha dicho que se irá para el país de ‘Encanto’, la película de Disney. Ambos se enternecen y él le cuenta a Jose que vio una oportunidad educativa en la conversación con la niña para hablarle sobre Colombia. Entonces, le enseña que Colombia no es solo ‘Encanto’, también es ‘El Pibe’ Valderrama, y Freddy Rincón, y Faustino Asprilla.

Jose le dice que no, y que por qué no le mencionó a García Márquez, el famoso escritor colombiano. “¿Dónde jugó ese?”, pregunta Jero, tan futbolero como siempre. “¿Jugó en Millonarios o en Santa Fe?”. Por supuesto que Freixas sabe quién es el autor de Cien años de soledad, pero para efectos de contenido, tenía que fingir que no. Y la ocurrencia salió bastante graciosa.

Alguno sabe dónde juega ese colombiano? pic.twitter.com/ew96yRflL6 — Jero Freixas (@jerofreixas) August 17, 2022

El argentino estuvo en la capital del país durante cuatro días, como parte de la gira que está haciendo con la Copa Codere, y se reunió con periodistas y fanáticos del fútbol. Lo invitaron a ver el partido de Millonarios ante Jaguares, en el estadio El Campín, y allí compartió con varios de los jugadores del equipo albiazul. Se fue con obsequio personal de David Mackalister Silva y un par de libros sobre la historia del equipo.

Jero Freixas, con la camiseta de Millonarios, en el estadio El Campín (Instagram: @millosfcoficial).

También lo invitaron a ver el juego entre Fortaleza ante Atlético, por la segunda división del FPC, en el Estadio de Techo. Allí hizo el saque de honor y le tenían listo un palco y le regalaron un peluche de Pingüino para su hija Rita. Lo sorprendieron a full. Un hincha le dio una bufanda del Atlético Bucaramanga y le obsequiaron la camiseta de Fortaleza.

Sus últimos días estuvieron llenos de regalos. Todos querían hacerle llegar algo al gran Jero, que reboza humildad y amabilidad. Visitó los estudios de Win Sports y allí recibió la casaca de Independiente Santa Fe y la de América de Cali. El sábado en la tarde, le hicieron llegar al hotel en el que se hospedó, a la altura de la calle 100, la camiseta de Once Caldas y luego, durante sus últimos dos días en la ciudad, otros clubes replicaron el gesto.

Atlético Nacional le hizo llegar su camiseta y el argentino se emocionó, reconociendo la historia del equipo. También recibió la de Deportivo Independiente Medellín, y con esta se alegró el doble, por los colores que comparte con Independiente, en Argentina. En sus videos se mostró más que agradecido.

El argentino Jero Freixas causó sensación entre los equipos locales en su visita a Colombia (Foto: Instagram @jerofreixas).

Jero se fue de Colombia cargado de regalos y con la certeza de que regresará de nuevo. Partió rumbo a Argentina y anunció una próxima visita a Uruguay, en donde se estará presentando con su obra ‘Una pareja real’, junto a Jose de Cabo.

