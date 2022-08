Lina Tejeiro y su ‘noche loca’ en el bar de Luisa W

Lina Tejeiro asistió con Juan Duque y 'Los de Ñam' al aniversario del restaurante-bar de Pipe Bueno y Luisa Fernanda W. Foto 1 y Foto 2 - Instagram: historias de @linatejeiro / Foto 3 - Instagram: @losdenam

El restaurante -bar de Pipe Bueno y Luisa Fernanda W, ubicado en el municipio de Cajicá, a las afueras de la capital del país, cumplió un año y sus dueños quisieron celebrarlo a lo grande. Cada vez más el lugar para compartir en familia o irse de fiesta gana popularidad por los famosos que van a disfrutar un momento de tranquilidad de día o descontrol por la noche.

Famosos a nivel nacional e internacional quisieron ayudarle al cantante del género ranchero y a la emprendedora a ser más visibles de lo que son actualmente. En el aniversario, con una cuenta de Instagram con más de 9,7 millones de seguidores, Lina Tejeiro fue una de las que más puso a hablar durante y después del evento.

La actriz, recordada por producciones como ‘La ley del corazón’ o ‘Chichipatos’, dejó nuevas sorpresas para sus fanáticos quienes así como la admiran en el punto más alto de su estrellato, respetan que haya querido salir a tomarse ‘unos traguitos de más’.

También le puede interesar: Las fotos de Karol G que desafían las restricciones de Instagram

En esta nueva oportunidad fue de la mano de su novio, Juan Duque, uno de los que se robó parte del show, se subió a la tarima a cantar, y decidió contactar a sus amigos, Cristian Caina y Erwin García, mejor conocidos como ‘Los de Ñam’, con quienes en los últimos meses ha grabado contenido para sus redes sociales.

Lina Tejeiro y Juan Duque bailando en el aniversario de Rancho MX. Instagram: @linatejeiro

No se conoce aún, según las stories publicadas por diferentes famosos que estuvieron presentes, por qué al final de la fiesta no salió o se devolvió a la casa con su pareja, pero lo que sí quedó en evidencia fue que llegó a altas horas de la madrugada.

Hasta pasadas las 4 de la mañana la influenciadora reposteó una publicación realizada por la cuenta de Caina y García en la que se empezó a difundir el momento en el que Lina está hablando entre risas con la misma ropa del día anterior y con el maquillaje corrido tras una larga noche de baile.

También le puede interesar: Mujer que rechazó a James Rodríguez contó su historia: “Así dejé pasar la oportunidad”

Cristian Caina y Erwin García, mejor conocidos como 'Los de Ñam' en redes sociales exponen a Lina Tejeiro mientras está pasada de tragos. Instagram: @linatejeiro

Cuando pararon a comprar algo de comida rápida, le preguntaron a la villavicense “¿por qué nos dan más salsas?, a lo que ella respondió entre risas ‘’soy Lina Tejeiro‘’ mientras hacía pequeños movimientos de hombro dentro del automóvil en el que se encontraban. Uno de los creadores de contenido le preguntó al conductor elegido qué hora era y sin tener opción de responder porque en ese instante la novia de Juan Duque decidió interrumpirlo y decir impresionada ‘’¡son las 04:05 de la mañana! ¡de la mañana!‘’.

Cabe mencionar que Lina tiene fama en el bar en el que pasó su agradable noche y no precisamente por el hecho de que es una reconocida actriz. En la inauguración de Rancho MX, en agosto del 2021,Tejeiro se emborrachó y dejó declaraciones como; “Ustedes no me van a creer pero yo me emborraché muy rápido, o sea, todos esos videos aquí en mi casa fueron a las 11:30 de la noche ¡Dios mío! Por no comer bien me perdí la verdadera rumba y me emborraché con tres tequilas ¡Mátame guayabo ya que el amor no pudo!”, definitivamente fue una noche bastante comentada y para nada olvidada.

SEGUIR LEYENDO: