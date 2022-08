Karol G estrena oficialmente ‘Gatúbela’ junto a Maldy

Maldy y Karol G unen sus voces en 'Gatúbela'. YouTube: KAROL G

Luego de varios éxitos y primeros puestos de la radio y plataformas digitales, llega la primera canción de la Bichota con su cabello rojo y con una colaboración que nadie esperaba. En abril del año en curso, cuando aún tenía el cabello azul que algunos de sus fans comparaban con el mar y los diamantes, dejó a gran parte de su audiencia contagiada con el sencillo ‘Provenza’, en el que mostró un ambiente playero y de diversión.

Las ideas de la cantante han ido creciendo a la par de su trayectoria y originalidad. Sus espectadores esperaban con ansias un nuevo video en el que fuera más arriesgada y dejara ver más a detalle su cambio de look. Apariencia que según ella reveló apenas se tinturó el cabello, representa una etapa de cambios en su vida. Ahora, los fanáticos no deben esperar más porque llegó para asombrarlos ‘Gatúbela’, el nuevo sencillo de la paisa.

Portada oficial del nuevo sencillo de 'La Bichota'. Instagram:@karolg

No cabe duda de que la antioqueña viene marcando desde sus inicios, en 2012, un camino de éxito y grandes experiencias que la han llevado a ser una gran exponente femenina del género urbano a nivel nacional e internacional. Es necesario mencionar que otra de sus canciones que más han sonado en discotecas e incluso, en reuniones familiares es ‘Tusa’, tema que muchos catalogan de ‘‘pegajoso‘’ y aún más cuando realizó en esa ocasión una colaboración con la rapera estadounidense Nicki Minaj.

También le puede interesar: “Cuerpo de dios griego”: Maluma deja ver más de la cuenta en redes sociales

Son varias composiciones con las que ha logrado contagiar a su público para que la sigan escuchando y poniendo en las emisoras constantemente, pero ahora es el turno de ‘Gatúbela’ de robarse las pantallas y ser una de las canciones más comentadas en la agenda mediática, porque es evidente la belleza y profesionalismo de la pelirroja.

Karol G estrenó nueva canción y videoclip reflejando su sensualidad y la liberación corporal femenina. Instagram:@karolg

Con frases de la canción como ‘’Ojalá puedas quedarte ... Porque aquí me quedo yo‘’ o ”Estaba loca por cazarte”, representaría a las mujeres que no dependen de un hombre y que tienen el control en una relación de intimidad. La canción tiene tonalidades que se asemejan a otros de sus sencillos como ‘Mamii’ o ‘Bebesita’; sin embargo, no hay comparación suficiente cuando en esta nueva propuesta musical llega de la mano con el artista y exestrella de Plan B, Maldy, puertorriqueño que ayudaría a que los escenarios y la propia letra se sintiera con los matices de una canción de reguetón de 2010 o 2014.

También le puede interesar: Ester Expósito revela un fragmento de ‘Gatúbela’, sencillo de Karol G que será lanzado oficialmente el 25 de agosto

Carolina Giraldo Navarro, nombre de pila de Karol G, ha usado sus redes sociales para anunciar que la canción ya está disponible en plataformas como YouTube. Por medio de sus historias de Instagram, plataforma en la que tiene alrededor de 56 millones de seguidores, le dejó saber a sus fanáticos que en dos álbumes de Spotify, uno con el nombre ‘Viva Latino’ y en otra lista de reproducción que tiene el nombre ‘Mansión Reggaetón’ ya se puede escuchar la colaboración junto a Maldy.

Karol G promociona su nuevo sencillo a través de sus redes sociales. Instagram:@karolg

El video fue dirigido por Pedro Artola y algunos de los fans han comentado en las diferentes plataformas que ofrece la red, que representa la expresión libre del cuerpo humano, debido a que se ven diferentes tonalidades de piel y la unión de todas en un solo lugar rodeando a Karol G. Además, alude a la sensualidad, el goce y deseo para expresar la sexualidad sin tabúes y de la forma en que cada persona considera que es adecuado.

Karol G representa la sensualidad de la mujer. Instagram:@karolg

Lo que más recalcan los internautas en la red es que están impactados por “lo increíble”’ que se ve a Carolina con su llamativo ‘’cabello de sirena Ariel‘’, que no precisamente la hace ver como toda una princesa sino va más enfocado a provocar rebeldía, picardía y lujuria, que posiblemente sean las temáticas que abordará en las próximas canciones que estrene.

SEGUIR LEYENDO: