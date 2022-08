Karol G rechazó a DC Comics: se negó a participar en la película “Aquaman”

Karol G rechazó oferta para participar en 'Aquaman'. Primera foto : Fotograma extraído del medio 'Molusco TV' / Segunda foto:@jasonmomobrasilfaclube

Ocho meses sin música no es una opción para Karol G y menos cuando a medida que va pasando el año le va cada vez mejor en su trabajo. Hace poco, la cantante colombiana reveló que lanzará su videoclip ‘Gatúbela’ y fue nominada a los Latin Billboard del año en curso, evento en el que hasta el momento es una de las artistas más destacadas y rompió un récord por ser nombrada en la mayoría de las categorías.

Es evidente que todo su mundo gira entorno a los grandes escenarios, las luces y los micrófonos, pero su fama ha logrado que empresas internacionales como DC Comics admiren su talento y vean otra de las cualidades que tiene, que es la actuación, por lo que tentó a la paisa con un papel en el film ‘Aquaman’, protagonizado por el actor Joseph Jason Namakaeha Momoa.

Jason Momoa actuando en 'Aquaman'. Instagram:@jasonmomoabrasilfaclube

También le puede interesar: Examiga de Epa Colombia es sobornada por un conocido de la empresaria para que se retracte

Para cualquier figura pública sería un desperdicio rechazar una oferta como esa, pero aún con la gran proyección y experiencias que la Bichota pudiera adquirir, ella manifestó que no podría dejar de lado sus pasiones, público y objetivos actuales.

Según expresó en una entrevista realizada por el segmento ‘Molusco TV’, tuvo que cerrarle las puertas a la actuación y al papel que le estaban ofreciendo debido a que le exigían dejar sus compromisos musicales por poco menos de un año. Fue enfática al comentar que su carrera musical siempre irá de primera en su lista de prioridades.

“A mi me ofrecieron un papel para la película de Aquaman, un papel super chimba, pero el compromiso era tan grande que me daba susto soltar, tenía que dejar de hacer música por ocho meses y primero lo primero. Mi música es lo más primordial en este momento, tuve que rechazar ese papel. A mi me encantaría ser la mala de la película”, indicó la intérprete de “Provenza” en la conversación que se encuentra en Instagram y en el canal de YouTube del programa mencionado anteriormente.

Karol G explica por qué no aceptó el papel en 'Aquaman'. Fotograma extraído del medio 'Molusco TV'

La paisa argumentó que las oportunidades que se le han dado en el año en curso no habrían sido posibles si hubiera aceptado actuar en ‘Aquaman‘. También sumó a sus acotaciones algunos logros de 2021 que, en efecto, tampoco existirían en caso de darle un giro a sus metas a corto y mediano plazo.

También le puede interesar: Ester Expósito revela un fragmento de ‘Gatúbela’, sencillo de Karol G que será lanzado oficialmente el 25 de agosto

La cantautora antioqueña conversó con el comunicador Jorge Pabón en el Estadio Hiram Bithorn de San Juan. En sus historias de Instagram compartió con su audiencia la locación en la que se encontraba, por lo que muchos no tardaron en cuestionarse si realizará algún concierto en el escenario en cuestión y en la misma tarima que han pisado artistas como Bad Bunny y, próximamente a inicios de 2023, el reconocido vocalista puertorriqueño, Daddy Yankee

Karol G realizando una entrevista en el Estadio Hiram Bithorn de San Juan . Fotograma extraído del medio 'Molusco TV'

Karol G debutó actoralmente en la serie ’Griselda’ junto a la reconocida actriz colombina Sofía Vergara. Incluso, desde antes de participar en la secuencia de temporadas de drama criminal estadounidense en la que la cantante interpretará a ‘Carla’, una mujer que se ve obligada a transportar droga coaccionada, la paisa aseguró que le gustaría ser la villana en alguna película.

Algunos de sus más fieles seguidores se preguntan en las diferentes plataformas que ofrece la red cuál será el siguiente paso actoral de la cantante y qué nuevos proyectos musicales estará lanzando durante el año.

SEGUIR LEYENDO: