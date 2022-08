Íngrid Betancourt apoyó a María Fernanda Cabal: afirmó que Petro “atemoriza y silencia” a la oposición

La excandidata presidencial se mostró a favor de lo mencionado por la congresista del Centro Democrático. Foto: Colprensa

La llegada del movimiento alternativo comandado por Gustavo Petro a la presidencia de la República, sigue teniendo un enorme impacto en la política colombiana, pues el que fue partido de gobierno, ahora se convirtió en la oposición y muchos de sus miembros se han encargado de cuestionar y criticar al nuevo jefe de Estado. Una de las grandes voceras es la senadora María Fernanda Cabal, quien se arremetió en contra del nuevo mandatario de Colombia y de paso recibió el apoyo de la excandidata presidencial, Íngrid Betancourt.

La senadora del Centro Democrático dialogó con la Revista Semana sobre la actualidad política colombiana ahora que es dirigida por un presidente de izquierda. En esta charla se refirió al actual gobierno de Petro, las decisiones que ha tomado, las medidas y los proyectos que ha implementado y/o espera implementar y la oposición, que para muchas personas ella lidera. afirmó que tiene temor por lo que pueda pasar en un futuro cercano.

Sobre las declaraciones realizadas por María Fernanda Cabal en la entrevista, la excandidata presidencial, Íngrid Betancourt, también se refirió a la actualidad política colombiana y se mostró a favor de lo mencionado por la senadora del Centro Democrático. La líder del partido Verde Oxígeno afirmó que ahora que Gustavo Petro es presidente, este “atemoriza y silencia” a la oposición en el país.

En una publicación en sus redes sociales, la excandidata presidencial afirmó que, “Aquí María Fernanda Cabal dice lo que muchos callan. Petro atemoriza y silencia a la oposición. Jugadas vergonzosas en lo internacional, el deshuese de las FFAA y la impunidad en un gobierno dizque de paz, no es aceptable. Reaccionemos de izquierda a derecha sin afligirse ni aflojarse”.

Esta no es la única crítica que ha recibido Gustavo Petro por parte de Íngrid Betancourt, ya que la excandidata presidencial por parte del partido Verde Oxígeno, rechazó la elección del nuevo contralor y aseguró que, “el Cambio según Petro: Contralor de bolsillo -como antes-, organizando todo para tapar, torcer y acomodar a favor de bandidos amigos. Se van poniendo las fichas para acabar con cualquier control. Se instala una dictatocracia de izquierda”.

En la entrevista realizada por la Revista Semana, la senadora María Fernanda Cabal se refirió a los comentarios de las personas que la ven como la jefa de oposición, algo que a ella le “encanta”, pero destacó que, " no me puedo dar ese título. Si lo da la gente, tiene la legitimidad de lo que la gente siente, piensa y ve, así sean adversarios. Si así lo ven Roy y otros partidos, bienvenido. Me gusta esa postura”.

Además, la congresista del Centro Democrático reiteró que sus intenciones se mantienen intactas para el futuro, pues quiere convertirse en “la primera mujer presidente de Colombia” y además reiteró que el momento por el que está pasando el país , “siempre será una oportunidad. La adversidad da más oportunidad también de brillar. Es una gran oportunidad si seguimos con vida, ¿no? Las amenazas son muy grandes”.

