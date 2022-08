Jhonny Rivera reveló cuál es su clave para alcanzar el éxito

Jhonny Rivera. Foto: Instagram @jhonnyrivera

Jhonny Rivera ha sabido dar cuenta de su gusto por mantener en conexión con su público a través de las redes sociales. De este modo, el pereirano constantemente activa la ventana de preguntas en su perfil de Instagram para estar siempre en interacción con su comunidad en dicha red social y responder a sus mensajes.

Y, probablemente son muchas las preguntas que le llegan de parte de sus fanáticos, enfocadas tanto en temas personales como en su vida pública y carrera musical. Sin embargo, entre los interrogantes que le plantean también hay algunos con los que se le solicita consejos al artista, recientemente -por ejemplo- hubo un usuario que quiso cuestionarle por: “¿Cuál es la clave para tener exito en la vida?”.

Enseguida, el intérprete de ‘Cómo le explico’ le dio su tip, uno muy sencillo, pero que le ha dado buenos resultados, de acuerdo con lo que mencionó.

“A mí me ha funcionado una cosa: Madrugar. Cuando uno se levanta a las once de la mañana ya perdió mediodía y se le va el día en nada, y se le van los días en nada, y se le va la vida en nada. Madruguen”, fueron sus palabras al respecto, expresadas desde sus Historias en Instagram.

Otros famosos que han dado consejos sobre como cumplir con las metas y alcanzar el éxito:

En cuanto a este tema de alcanzar el éxito, entre las figuras del entretenimiento nacional hay varias que han querido brindar sus tips, recomendaciones o consejos sobre el asunto. Así las cosas, algunas de las famosas que han hablado de este tema han sido Marcela Reyes; pues a mediados de julio pasado la DJ dio sus cinco recomendaciones para alcanzar el éxito.

Por la misma época, Greeicy Rendón, cantante y actriz, entregó sus consejos para cumplir con los objetivos.

Jhonny Rivera se llevó tremendo susto en un vuelo a Pasto:

Como se ha podido ver, desde sus redes sociales el cantante pereirano de 48 años de edad comparte con su comunidad en Instagram varios detalles de su vida tanto privada como profesional: promociones de canciones, conciertos, anécdotas, vida en familia, logros alcanzados tanto en la música como en la compra de propiedades o automóviles, etcétera.

El pasado miécoles 10 de agosto, por ejemplo, el también intérprete de ‘Me tragaba tus mentiras’ quiso compartir con su público en las redes sociales el complicado vuelo que tuvo en su trayecto a Pasto, puesto que por cuenta de fuertes ventarrones el avión en el que viajaba tuvo dificultades para aterrizar. Aquí el video en el que el artista habló de su experiencia:

Jhonny Rivera amplió información de su difícil viaje a Pasto:

Este lunes 15 de agosto, Rivera compartió con sus seguidores en Instagram el video que da muestra de cómo se sacudío el avión por los fuertes vientos.

“Ustedes se acuerdan que en estos días que íbamos a aterrizar en Pasto, cuando íbamos para Ecuador, que yo les conté que el avión no pudo aterrizar porque un viento lo sacudió y, bueno, estuvimos sobrevolando, pues me encontré ese video en una red social y me lo robé de ahí, se los voy a mostrar, pillen pues cómo fue la vuelta”, comentó el cantante popular al respecto.

A su vez, en la leyenda de su publicación Jhonny Rivera subrayó que: “Fue un susto grande porque estando adentro sí fue bastante fuerte”.

Empero, pese a la dificultosa situación y varios intentos, su avión pudo aterrizar en tierras pastusas.

Jhonny Rivera mostró video de cómo se sacudó el avión en su viaje a Pasto

