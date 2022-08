Jhonny y Andy Rivera mostraron su colección de carros lujosos: “Se juntó la flotica”

Jhonny Rivera y Andy Rivera. Foto: Instagram @jhonnyrivera

Desde sus redes sociales en varias oportunidades Jhonny Rivera ha sacado un espacio para compartir con su comunidad en Instagram algunas imágenes de su lujosa finca o sus vehículos; a su vez, el cantante de música popular ha resaltado que no lo hace desde una perspectiva presumida y de paso ha dado las gracias a su público por el apoyo brindado a su trabajo.

Ahora, una vez más el intérprete de ‘Cómo le explico’ ha querido dar una muestra de sus lujos y, en esta ocasión, lo hizo acompañado de su hijo Andy Rivera (cantante urbano), de este modo, ambos enseñaron su colección de automóviles.

Así las cosas, el pasado lunes ocho de agosto Jhonny Rivera publicó un video y en el correr de los primeros segundos expresa: “Mi gente, ahorita me paré en ese balcón (de la casa de Andy) y la verdad me siento tan emocionado de ver todo lo que se ha logrado en 19 años, lo que les voy a mostrar, la verdad, no quiero que lo tomen presumido”.

Posteriormente, Andy Rivera describió la escena como: “Increíble esto que hay aquí en la casa”, pero ¿de qué se trató? Pues bien, padre e hijo quisieron mostrar su colección de vehículos, que casualmente terminaron reunidos en la vivienda del cantante de música urbana después de que su papá ofreciera un concierto allí. Ante la reunión de sus carros, Andy agregó: “Se juntó la flotica”.

En total, fueron cinco camionetas blancas las que mostraron, de hecho, bromearon sobre el hecho de que todas tuvieran el mismo tono. Entre los modelos que tienen les figura una BMW X3 Xdrive 28i, BMW X6, Lexus Gx 460 y una Toyota Prado.

Para finalizar el clip, Jhonny Rivera se despidió con el siguiente mensaje de agradecimiento para sus fanáticos: “Mi gente, de verdad gracias. Desde el cepillo de dientes en adelante todo lo que hemos logrado es gracias al apoyo que ustedes nos dan, cada visita a YouTube... cada vez que abro un concierto, todo eso”.

Además del video, el cantante popular también quiso reiterar en la leyenda de la publicación el agradecimiento hacia su público: “Yo sé que a veces se toma esto como presumido, pero realmente no es la intención. Lo hago desde el punto de vista de la gratitud hacia ustedes y los logros se comparten con quienes forman parte de ello, en este caso son directamente ustedes, los culpables de nuestro éxito, millones de gracias por tanto apoyo”.

Andy Rivera estará de concierto por Australia:

Hablando precisamente de los logros conseguidos por los Rivera, a mediados de agosto el reguetonero pereirano estará de concierto nada más y nada menos que por Australia, para ser más específicos en Melbourne (18 de agosto), Sídney (19 de agosto) y Brisbane (21 de agosto).

“Australia, se llegó prácticamente el día, el tiempo pasa y uno no se da ni cuenta, ya en seis días, el 15, cojo el avión para ir donde ustedes mi gente, no sé si tan lejos vayan a ir a ver al flechito, espero que sí ... vamos para Australia a romper mi gente, estoy ansioso, nervioso, mejor dicho, con todas las pilas puestas”, expresó al respecto el intérprete de ‘Mi mundo entero’ desdes sus Historias en Instagram.

Jhonny Rivera ya no vivirá en su finca y confiesa: “Me veo casi que en la obligación de irme”:

En varias oportunidades algunas celebridades han dado cuenta de las muchas veces que sus fanáticos o seguidores acuden a ellas en la búsqueda de alguna ayuda económica, principalmente. Sobre este tema han hablado famosos como Jhonny Rivera y el creador de contenido La Liendra.

Sin embargo, aunque algunas veces la celebridad en cuestión le ha brindado la ayuda pedida a x o y persona, complacer a todo el mundo es imposible. Por lo menos ese es el caso de Jhonny Rivera, que se ha visto “casi que obligado” a cambiar de residencia en vista de las visitas diarias que recibe en su finca de parte de personas que lo buscan solicitándole diferentes ayudas, empero, un buen número de ellas desde una actitud agresiva y manipuladora.

“Me veo casi que en la obligación de irme”, la razón por la que Jhonny Rivera ya no vivirá en su famosa finca

