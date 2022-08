Gustavo Petro le dio su toque personal a la URL de la Presidencia de Colombia

Landing actual de la página de la Presidencia de Colombia

Desde el pasado 7 de agosto, cuando se posesionó el nuevo mandatario de los colombianos, Gustavo Petro, el enlace para consultar la página oficial de la Presidencia de la República incluye su primer apellido: Petro. Si bien es su toque personal para diferenciar su sitio web del de mandatarios anteriores, no es la primera vez que se hace una URL dedicada a un mandatario en específico.

De hecho, el sitio web de la Presidencia tiene el archivo histórico de los sitios web de los diferentes mandatarios desde 2002 hasta 2022. A todos se puede acceder, aunque la tecnología obsoleta con la que algunos de ellos fueron diseñados no permite interactuar con ellos como sus desarrolladores los pensaron.

En total hay seis sitios web históricos guardados: el de Álvaro Uribe Vélez (historico.presidencia.gov.co), tres de Juan Manuel Santos (wsp.presidencia.gov.co para el periodo 2010-2014, wp.presidencia.gov.co para el periodo 2014-2015 y es.presidencia.gov.co para el periodo 2015-2018), y dos de Iván Duque Márquez (id.presidencia.gov.co/ para el periodo 2018-2020 e idm.presidencia.gov.co para 2020-2022).

Además, el sitio oficial de la vicepresidenta, Francia Márquez Mina, también está personalizado con las iniciales de su nombre: fmm.vicepresidencia.gov.co, del mismo modo en que lo está el de la exvicepresidenta, Marta Lucía Ramírez: ml.vicepresidencia.gov.co.

En cada uno de los sitios web se puede apreciar el diseño basado en las imágenes institucionales y las tendencias de diseño web de su época. Por ejemplo, el sitio de Uribe fue diseñado con elementos de Adobe Flash Player y estos ya no son visibles para los usuarios, ya que este lenguaje de programación interactiva fue descontinuado en 2019.

Con todo, es llamativo que el sitio web con la URL de Petro tarda más tiempo en cargar que cualquiera de los archivos históricos, lo cual sería una señal de que contrataron un hosting demasiado retirado de Colombia o su página es muy pesada.

Petro canceló su agenda de este martes

Para el martes 16 de agosto la agenda del presidente Gustavo Petro estaba marcada por dos eventos importantes: el primero tenía que ver con las posesiones de los ministros de Justicia, Néstor Osuna; y de la Ciencia, Tecnología e Innovación, Arturo Luis Luna. Dicho acto se iba a realizar, en primera instancia, a las 8:30 de la mañana; sin embargo, fue movido para las 3 de la tarde y sobre las 2, se anunció su aplazamiento.

El segundo fue la presentación y reconocimiento de las tropas de las Fuerzas Militares: el acto que se iba a realizar en la escuela José María Córdova, quedó cancelado. Es la primera vez que un presidente pospone un acto de este tipo, y en el caso del que se iba a realizar sobre las 5 de la tarde, contaba con la presencia de más de 1.000 militares y cerca de 40 periodistas.

De acuerdo con el equipo de prensa del presidente Petro, el primer mandatario ha estado cumpliendo una apretada agenda privada compuesta por reuniones urgentes.

Cabe mencionar que al mandatario no solamente le falta posesionar estos funcionarios; también tiene pendiente nombrar a un nuevo ministro de las TIC, pues Mery Gutiérrez, quien ya había sido delegada por Petro para esta cartera, no se pudo posesionar por una demanda que tiene contra el Estado. De hecho, cuando se realizó el primer consejo de ministros, el pasado 8 de agosto, no fue mencionada

