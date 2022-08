Críticas al Gobierno por ausencia de Colombia en decisión de la OEA contra Nicaragua: “Gobierno pro dictaduras”

Ausencia de Colombia en sesión de la OEA sobre Nicaragua desata polémica: en la foto, los presidentes de Colombia y Nicaragua, Gustavo Petro y Daniel Ortega, respectivamente. Fotos: Colprensa y EFE.

Aunque Luis Ernesto Vargas, designado embajador de Colombia ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), explicó por qué el gobierno de Gustavo Petro se ausentó de la asamblea que condenó a Nicaragua por violaciones de derechos humanos, las críticas no han dado espera y el presidente, así como sus coequiperos, se han ganado durísimos cuestionamientos.

Es de recordar que Nicaragua está bajo el régimen de Daniel Ortega y, recientemente, cometió hostigamientos contra la Iglesia Católica, los periodistas, entre otros. Aunque en la asamblea de la OEA la mayoría de naciones cuestionaron al mandatario, Colombia no estuvo presente bajo el argumento de que Vargas aún no se posesionaba. No obstante, las críticas no han dejado de leerse en las redes sociales.

Por ejemplo, el excandidato Federico ‘Fico’ Gutiérrez, que perdió en la primera vuelta al ser vencido por el hoy presidente Gustavo Petro y el entonces aspirante Rodolfo Hernández, no dudó en reaccionar. El también exmandatario local cuestionó con vehemencia al jefe de Estado y lo acusó de ser “cómplice” de Daniel Ortega.

“La ausencia de Colombia en la OEA, no es otra cosa diferente a la complicidad con Nicaragua. Posición muy diferente a la de gran mayoría de Colombianos. Lamentable! (...) La actitud de los primeros días del Gobierno Petro, frente a países de la región, demuestra un Gobierno PRO DICTADURAS”, señaló Gutiérrez en varios trinos de su cuenta de Twitter.

Federico Gutiérrez (Colprensa - Álvaro Tavera)

Otro que también reaccionó fue Enrique Gómez, uno de los también candidatos presidenciales que no alcanzó ni 40 mil votos en la pasada primera vuelta.

El dirigente del Movimiento de Salvación Nacional se ha declarado acérrimo detractor del hoy primer mandatario y, esta vez, no perdió oportunidad para volver a criticarlo: “Nos gustaría saber si el Gobierno Petro está de acuerdo con el ataque y persecución contra la Iglesia Católica en Nicaragua. ¿Va a iniciar una cacería religiosa en Colombia de la misma forma que lo han hecho sus colegas socialistas en Latinoamérica?”, cuestionó el abogado de ultraderecha.

El excandidato presidencial comparó el gobierno de Gustavo Petro con el de Chile y Argentina. Fotos: Colprensa

Así mismo, otro de los viejos detractores del presidente colombiano aprovechó para lanzarle sus ya conocidos cuestionamientos: Miguel Uribe Turbay. El senador uribista señaló a Petro de apoyar el régimen de Ortega en territorio nicaragüense y le dejó un mensaje a los más de 11 millones de ciudadanos que votaron por él en la pasada segunda vuelta.

“En la primera semana de Petro como Presidente, lo más grave y lo más vergonzoso para los colombianos, es el apoyo del nuevo gobierno al dictador Ortega de Nicaragua. Ojalá esto abra los ojos de quienes apoyaron a Petro y quienes hoy están dispuestos a apoyarlo en el gobierno”, aseveró el congresista del Centro Democrático.

El congresista del Centro Democrático realizó una dura advertencia a los ciudadanos. Foto: @MiguelUribeT

Desde el uribismo también hubo otras durísimas reacciones, como la del representante a la Cámara, por Bogotá, Andrés Forero que, siguiendo la línea de su jefe político Álvaro Uribe, lanzó ácidos comentarios por la ausencia de una delegación del Gobierno nacional en la OEA: “Vergonzoso debut de Gustavo Petro en la OEA. La delegación colombiana se ausentó mientras se votaba resolución que condena violación de DDHH y persecución contra la iglesia católica en Nicaragua. Pesaron más las afinidades ideológicas que la defensa de la Carta Democrática”, aseveró el legislador en Twitter.

De igual manera, el exprecandidato presidencial del Centro Democrático, Rafael Nieto, se unió a sus copartidarios y le dejó un durísimo comentario al sucesor de Iván Duque en la Presidencia de la República: “Empiezan mal, como era de esperarse, este gobierno y esta Cancillería. Colombia se ausentó de la sesión de la OEA donde se votaba la condena a Nicaragua por las persecuciones a las oeneges y la Iglesia Católica. ¡Cobardía y vergüenza!”, aseveró el político uribista.

Como estas, se han leído múltiples críticas encabezadas por el expresidente Álvaro Uribe, el exgobernador Sergio Fajardo, entre otros. Sin embargo, el presidente Petro no se ha referido al respecto, así que se esperan nuevos pronunciamientos por parte de todos los sectores.

