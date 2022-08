Joven murió en Guatapé, Antioquia, al arrojarse a la represa

Tenía 19 años

Este domingo, alrededor de las 9 de la mañana, un joven de 19 años murió ahogado en la represa de Guatapé, Antioquia. Según el Cuerpo de bomberos del municipio, el joven estaba en un camping en Cazadiana, un club del lugar, cuando decidió arrojarse y no pudo volver a salir.

No es el primer caso en la turística zona de ese municipio antioqueño, por eso, las autoridades recomiendan abstenerse de meterse al embalse, o usar todas las medidas preventivas, como chaleco salvavidas, en caso de decidir hacerlo.

Hace unos meses, una tragedia sucedió cuando un grupo de amigos que departía en el embalse, decidieron tomar unos Jet Sky y durante el recorrido a una de las tripulantes se le cayó una gorra, por lo que intentaron recuperarla, pero en ese momento la moto acuática se volteó, dejando a dos mujeres sumergidas en el agua.

Tras el incidente, los cuerpos de emergencia lograron recuperar, a una de las mujeres, de nombre Stefany Garzón, de 27 años, pero minutos después falleció en la Marina Náutica. Tras 7 días de labores de búsqueda por parte de buzos del Cuerpo de Bomberos de Guatapé, Marinilla, El Peñol y Rionegro, y la Unidad Multimodal de la Policía Fluvial del embalse, se confirmó el hallazgo del cuerpo sin vida de la otra mujer, cuyo nombre era Saray Narváez y tenía 23 años.

Martha María Vergara, comandante de Bomberos del Peñol, manifestó en ese momento:

“Dos de ellas no sabían nadar (…), una de ellas perdió la vida en el embalse, la otra fue rescatada por la joven que sí sabía nadar y no se les brindó ninguna atención al instante”.

Los esfuerzos de las autoridades van encaminados a incrementar las medidas de seguridad en la represa, ya que, aunque no son frecuentes los accidentes, de este tipo, si se han registrado varios, por no acatar las medidas mínimas de seguridad, por ejemplo, no ingresar al embalse bajo los efectos de sustancias alucinógenas o alcohol, portar siempre chaleco salvavidas, tener las licencias correspondientes para el tránsito fluvial, entre otras.

Estos hechos ya los había señalado la comandante Vergara el año pasado, cuando recriminó el uso irresponsable de lanchas, embarcaciones pequeñas y Jet Sky. En ese momento, dijo que la situación se estaba saliendo de control, pues los operadores encargados de administrar el transporte acuático al interior de la represa no están haciendo los controles necesarios para la circulación de embarcaciones, al igual que para el alquiler de aparatos como motos acuáticas.

Señaló que “personas inescrupulosas” y sin conocimiento del manejo de estas embarcaciones, serían los presuntos responsables de varios incidentes ocurridos en los años 2020 y 2021, algunos de gravedad, donde, incluso, menores de edad han sido sorprendidos operando estos elementos.

Cabe recordar que, en el embalse del Peñol, reclaman una promesa del Ministerio de Transporte, que nunca se cumplió. Se trata de crear una “Capitanía de Puerto”, que según un decreto de Ley señala que la Dirección General Marítima, Dimar, cuenta con dependencias regionales y seccionales denominadas Capitanías de Puerto, en los puertos marítimos y fluviales de su jurisdicción, las cuales ejercerán las funciones de la entidad en el área asignada, de acuerdo con la ley y los reglamentos. La idea es que estas “Capitanías de Puerto” regulen y vigilen los deportes náuticos, los desplazamientos de los turistas en embarcaciones y a los vehículos acuáticos propios de visitantes y/o dueños de predios aledaños al embalse.

