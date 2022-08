Knotfest Colombia 2022 confirma su escenario

Tres escenarios distribuidos por el complejo de El Campín serán los responsables de recibir la fiesta más importante del heavy metal en Colombia

A falta del anuncio de las bandas que conformarán el cartel de la que será su tercera edición, todo parece listo para Knotfest Colombia. Tras confirmarse en días previos su fecha de celebración para el 9 de diciembre, este viernes la organización de la importante cita para la comunidad metalera del país reveló su lugar de realización.

En años anteriores se utilizó el Hipódromo de Los Andes, a las afueras de Bogotá, para albergar el evento. En esta ocasión se optó por llevar el evento al complejo El Campín, que incluye como escenarios al Movistar Arena, el parqueadero norte del estadio El Campín, y el mini estadio El Campincito.

Para anunciarlo, presentaron un video en sus redes sociales en el que muestran los lugares que albergarán las presentaciones, así como su disposición, de acuerdo a si los fanáticos compraron boletas VIP o General.

Este anunció coincidió con la apertura de la etapa Early Birds para quienes deseen asegurar su tiquete a este carnaval oscuro y cuenten con productos del Grupo Aval.

Será la primera vez que el festival se organiza en un escenario distinto al Hipódromo de Los Andes, que albergó las dos ediciones anteriores

¿Estará Slipknot en Knotfest Colombia 2022?

Como es usual en estos eventos, los rumores sobre quienes estarán en Knotfest Colombia están a la orden del día. Entre los más intrigantes está la duda sobre si Slipknot, creador del concepto Knotfest, será de la partida en esta edición.

Si bien Slipknot no asiste a todos los Knotfest que se realizan alrededor del mundo, también es cierto que la posibilidad de que la agrupación liderada por Corey Taylor regrese al país es muy cercana. El motivo es la inminente publicación de su séptimo trabajo de estudio, The End, So Far, programado para publicarse el próximo 30 de septiembre y del que a la fecha se conocen tres sencillos: ‘The Chapeltown Rag’, estrenado a fines de 2021, ‘The Dying Song (Time To Sing)’ en julio de 2022 y ‘Yen’, publicado el pasado 5 de agosto.

A lo anterior se suma que esta edición constituye el regreso de Knotfest Colombia tras la pandemia del covid-19, que a su vez coincide con el estreno de la franquicia en Chile y Brasil por las mismas fechas, por lo que sería una ocasión muy especial para que el hoy noneto participe de estas ediciones. Mucho más, al tratarse de un público como el latinoamericano, caracterizado por su pasión en los conciertos de agrupaciones angloparlantes.

De confirmarse la presencia de Slipknot, sería la cuarta presentación de la banda de Iowa en el país. La primera fue el 18 de septiembre de 2005 en el Parque Simón Bolívar con su tercera producción, ‘Vol. 3: (The Subliminal Verses)’. Su regreso a Colombia se haría esperar once años, cuando presentaron su LP ‘.5: The Gray Chapter’ en el Hipódromo de Los Andes el 22 de octubre de 2016. Su tercera y última, a la fecha en suelo colombiano, fue en el marco del segundo Knotfest Colombia, nuevamente en el Hipódromo de Los Andes el 6 de diciembre de 2019, con su producción ‘We Are Not Your Kind’.

