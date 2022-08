Qué pasa con el Ministerio de Ciencias, la cartera que falta definir en el gabinete de Petro

Tito Crissien, ministro en el gobierno de Iván Duque, dijo que: “Al parecer soy difícil de reemplazar…”

Hasta el momento, en la designación del nuevo gabinete de los 18 Ministerios, queda uno que aún está en la incógnita, 17 ministros de las 18 carteras están nombrados, solo falta el Ministerio de la Ciencia. Algunos nombres que estaban sonando hace algún tiempo ya fueron designados, Irene Vélez ya es ministra de Minas y Mauricio Lizcano ahora es el director del Dapre. Queda en el tintero Iván Agudelo, pero aún no es seguro.

Por su parte el ministro del saliente Gobierno, Tito Crissien dijo que “Al parecer soy difícil de reemplazar…”, escribió en su cuenta de Twitter, refiriéndose a que no se cuenta aún con una persona que ocupe su cargo.

Ministerio del Interior, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Ministerio de Justicia y del Derecho, Ministerio de Defensa Nacional, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Ministerio de Salud y Protección Social, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Minas y Energía, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Ministerio de Educación Nacional, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Ministerio de Transporte, Ministerio de Cultura y Ministerio del Deporte, ya cuentan con sus jefes de cartera nombrados, pero el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, aún está rezagado y no hay ni luces de quién pueda ocupar el cargo.

La incógnita del Minciencias, la última cartera por nombrar en el gabinete de Petro. (Captura de pantalla de tuit del exministro de la Ciencia)

En este contexto, el presidente Gustavo Petro aseguró que este lunes 8 de agosto se terminará de posesionar al resto del gabinete. Según explicó el primer mandatario de los colombianos, a falta de algunos documentos la posesión de varias personas que conformarán su gabinete y equipo de trabajo se realizará un día después de su posesión.

Las palabras de Petro a sus 16 ministros designados

Tras la ceremonia pública en la plaza de Bolívar en donde se dio la posesión y traspaso de mando, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, entró con su gabinete, equipo de trabajo para firmar el decreto de designación de su gabinete ministerial.

Luego de la firma del decreto, el presidente de Colombia se dirigió a su colaboradores, resaltando la importancia de no fallar en las tareas designadas y sobre todo la cero tolerancia a la corrupción en cada entidad pública durante los próximos cuatro años de gobierno.

“Nosotros no podemos cambiar, este es el gobierno del cambio y el cambio es de verdad, no es retorico, no es discursivo, no es de maquillaje; un cambio hacia dónde... difícil decirlo, pero cuando lo preguntan yo digo: ‘democracia, democracia y más democracia”, señaló el presidente Petro.

También señaló que las tareas diarias de sus oficios en las diferentes carteras no se pueden equivocar ni errar, ya quienes están en oposición buscan eso para detener la transformación del país, “además, no podemos tolerar asomos o avisos de corrupción ni siquiera”, enfatizó el presidente de Colombia, Gustavo Francisco Petro Urrego.

El nuevo Gobierno ya le va dando forma a la estructura y equipo de trabajo. En los nombramientos existe una amplia diversidad. Personas de diversos partidos políticos y vertientes fueron designadas para trabajar de la mano de la Colombia Humana en el periodo 2022 - 2026.

