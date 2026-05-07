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“Decisiones de fondo para ordenar la casa”: Gobierno Petro mostró cómo empezaría a cambiar la capacidad de la red eléctrica en Colombia

Una modernización en procedimientos y enfoque estratégico permitirá al país responder de manera ágil ante la creciente demanda energética, según el Ministerio de Minas y Energía

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La demanda de energía y electricidad en Colombia aumentaría de gran manera con el fenómeno de El Niño que se aproxima - crédito Jair Coll/Reuters
La demanda de energía y electricidad en Colombia aumentaría de gran manera con el fenómeno de El Niño que se aproxima - crédito Jair Coll/Reuters

El Gobierno de Gustavo Petro presentó el 6 de mayo de 2026 una nueva propuesta para modernizar y agilizar la capacidad de la red eléctrica, cuyo fin es priorizar y acelerar proyectos estratégicos para fortalecer la seguridad energética nacional. La cartera que lidera Edwin Palma Egea anotó que con esto “se están tomando decisiones de fondo para ordenar la casa”. Según el funcionario, “no podemos seguir permitiendo que haya capacidad de conexión bloqueada por proyectos que no avanzan, mientras el país necesita energía para crecer y garantizar el servicio a los colombianos”.

De acuerdo con el mismo, se adoptó un proyecto de resolución que rediseña las reglas para asignar la capacidad de transporte en la red eléctrica. La medida elimina el acaparamiento y bloqueos sobre puntos de conexión, introduce mecanismos más eficientes para liberar capacidad y dirige el uso de manera exclusiva a iniciativas que sí se ejecuten.

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Dicha propuesta busca agilizar la entrada de nuevas plantas de generación y reforzar la transición hacia fuentes limpias, lo que asegura una respuesta rápida ante el aumento de la demanda y reduce el riesgo de desabastecimiento.

Edwin Palma Egea, ministro de Minas y Energía, dijo que la medida busca acelerar la entrada de nuevas plantas de generación que brinden confiabilidad, seguridad y resiliencia en el sistema eléctrico, además de aportar a la transición energética, y evitar el acaparamiento de puntos de conexión en el sistema - crédito Minsiterio de Minas y Energía
Edwin Palma Egea, ministro de Minas y Energía, dijo que la medida busca acelerar la entrada de nuevas plantas de generación que brinden confiabilidad, seguridad y resiliencia en el sistema eléctrico - crédito Minsiterio de Minas y Energía

Procedimientos simplificados en la asignación de capacidad de la red eléctrica

El nuevo marco normativo incorpora criterios objetivos para liberar la capacidad de transporte asignada a proyectos sin avance. Solo los proyectos con compromisos adquiridos y relevante impacto en la confiabilidad podrán retener el acceso a la infraestructura.

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Al respecto, la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme) contará con una ventanilla única para trámites y procedimientos diferenciados, así como mecanismos de asignación facilitada en función del avance y la importancia estratégica de cada iniciativa.

Por supuesto, el papel de la autoridad sectorial se refuerza para actuar con rapidez cuando haya riesgos de estrechez entre oferta y demanda de energía, permitiendo reasignar capacidad de manera oportuna ante situaciones críticas.

El ministro Edwin Palma resaltó que “esta resolución acelera la transición energética justa, facilita la entrada de nuevas tecnologías como el almacenamiento y le da al país herramientas para responder con rapidez a cualquier riesgo sobre el abastecimiento de energía”. Resaltó que la prioridad recae sobre los proyectos ya comprometidos y con clara relevancia para el desarrollo energético colombiano.

Factura de luz-servicio de energía-Colombia
La modernización de la red eléctrica podría mejorar la tarifas del servicio de energía en Colombia, según el Minsiterio de Minas y Energía - crédito Colprensa

Prioridad y cifras del Plan de Expansión de Transmisión 2025–2039

De igual forma, el Ministerio de Minas y Energía, por medio de la Upme y con el aval del Comité Asesor de Planeamiento de la Transmisión (Capc), adoptó el Plan de Expansión de Transmisión 2025–2039.

El mismo constituye una hoja de ruta estratégica de mediano y largo plazo:

  • Da prioridad a 36 proyectos de alto impacto.
  • Prevé una inversión aproximada de $120.000 millones.
  • Incluye la instalación de nuevas subestaciones, el refuerzo de infraestructura existente y la incorporación de tecnologías modernas que apuntan a la estabilización y diversificación del suministro energético.
  • Entre 2027 y 2032 están proyectadas las fechas de inicio de operaciones de varias obras incluidas en el plan.

Dichas acciones, según la cartera, permitirán atender el crecimiento previsto en el consumo de electricidad, manteniendo márgenes de confiabilidad adecuados para garantizar el servicio.

Entre 8% y 10% de la energía que se consume en Ecuador proviene de Colombia - crédito Ministerio de Minas y Energía
El Gobierno Petro busca que Colombia tenga una transición hacia energía limpias, con lo que se impacte la red eléctrica del país - crédito Ministerio de Minas y Energía

Regiones estratégicas y obras destacadas en la red eléctrica

Las iniciativas priorizadas cubren regiones consideradas críticas dentro del sistema nacional, como la Costa Caribe, Antioquia y el centro del territorio. Se pretende así fortalecer zonas con alta concentración de consumo y aprovechar posibilidades para nueva generación limpia.

Entre las obras destacan nuevas subestaciones junto a múltiples líneas y transformadores asociados, lo que robustecerá el respaldo de la red ante situaciones de estrés o contingencia. Ellas son:

  • Puerto Gaitán.
  • Sabana Occidente.
  • Zaque.
  • La Montera.

Asimismo, el plan contempla la incorporación de compensadores síncronos y soluciones tecnológicas que incrementarán la eficiencia y confiabilidad de la red eléctrica. Estos recursos facilitarán la integración de energías renovables y acelerarán la transición energética nacional. Parte de los proyectos tienen carácter urgente, para responder de manera inmediata ante posibles riesgos en el suministro eléctrico.

Con este paquete regulatorio y de inversión, el Estado colombiano buscará fortalecer la capacidad de garantizar el suministro ante la demanda creciente, optimiza el uso de recursos actuales y mantiene al país en rumbo hacia modelos energéticos más modernos y resilientes.

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