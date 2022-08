Estas fueron las primeras instrucciones de Gustavo Petro a sus ministros: “Nosotros no podemos fallar”

Presidente Gustavo Petro tras firma de decreto de designaciones ministeriales | FOTO: Presidencia de Colombia

Tras la ceremonia pública en la plaza de Bolívar en donde se dio la posesión y traspaso de mando, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, entró con su gabinete, equipo de trabajo y familia a la Casa de Nariño. Allí -además de recibir las felicitaciones de los invitados internacionales- también firmó el decreto de designación de su gabinete ministerial.

Luego de la firma del decreto, el presidente de Colombia se dirigió a su colaboradores, resaltando la importancia de no fallar en las tareas designadas y sobre todo la cero tolerancia a la corrupción en cada entidad pública durante los próximos cuatros años de gobierno.

“Nosotros no podemos cambiar, este es el gobierno del cambio y el cambio es de verdad, no es retorico, no es discursivo, no es de maquillaje; un cambio hacia dónde... difícil decirlo, pero cuando lo preguntan yo digo: ‘democracia, democracia y más democracia”, señaló el presidente Petro.

“La situación actual es insostenible, desde el punto de vista ambiental no lo repitamos. La mayoría de ustedes saben de las inconsistencias absolutas que hay entre la economía y el planeta tierra (...) eso demanda otra economía, ahora cuál, sabemos el problema: que por lo menos no se puede basar en el carbón y el petróleo que es lo que permite la crisis climática y eso implica nuevas tecnologías y puede implicar nuevas relaciones sociales de producción”, dijo el nuevo jefe de Estado colombiano.

Gustavo Petro aseguró que hay una tensión en la política, no solo en la colombiana, la cual “se mide” por los conflictos en los que se debate si hay un cambio o hay una extensión de la raza humana.

“Hay fuerzas de la sociedad que no quieren el cambio. En política el mundo va hacia su parte desarrollada hacia las extremas derechas, las que están en vía de desarrollo están en una búsqueda y nosotros en Colombia y América Latina somos parte de esa búsqueda. Este gobierno se inscribe en la búsqueda de formas políticas nuevas, de formas económicas nuevas, de nuevos relacionamientos con la naturaleza y los seres humanos”, señaló.

Petro dice que todo lo anterior se debe basa en lo que ha buscado el electorado colombiano en su elección: que es mucha más justicia social y equidad, prosperidad y equidad en la vida; “ese es el reto que tenemos por delante”, señaló el presidente de Colombia.

Otro de los puntos que resaltó Petro en su discurso a los nuevos ministros es que su gobierno será “cero corrupción” y señaló que las ideología políticas no son un filtro contra corrupción.

“La corrupción se da por igual en personas que creen que son de derechas como en gente que cree que son de izquierdas (...) Nosotros no podemos permitir la corrupción en este Gobierno, primero porque éticamente es imposible, segundo porque todas las lupas -nacional e internacionalmente- hasta de lo que ustedes se imaginen están sobre nosotros. Sobre nuestras vidas personales, y hasta familiares, porque quienes se oponen al cambio quieren que hagamos lo mismo que ellos para derrocarnos”, señaló.

También señaló que las tareas diarias de sus oficios en las diferentes carteras no se pueden equivocar ni errar, ya quienes están en oposición buscan eso para detener la transformación del país, “además, no podemos tolerar asomos o avisos de corrupción ni siquiera”.

Petro pidió a sus ministros que los viceministerios estuvieran personas novenes y preparadas: “Una de las criticas que se nos ha hecho es el promedio de edad del gabinete (...) los que nos hicieron ganar son los jovencitos entre 18 y 22 años. Un millón de jóvenes decidieron el futuro de Colombia y nosotros nos debemos mucho a eso, los jóvenes tienen que tener un puesto de prevalencia, obviamente la mujer y las poblaciones que han sido excluidas y mantenerlo en cada ministerio”.

