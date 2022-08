Qué buscan los grupos delincuenciales colombianos que enviaron mensajes de paz al gobierno de Gustavo Petro

Grupos Armados Organizados que enviaron un mensaje de diálogos de paz el día de la posesión de Gustavo Petro.

Estructuras de Grupos Armados Organizados -GAO- se pronunciaron el día del paso de mando del hoy expresidente de la República, Iván Duque Márquez, al hoy primer mandatario de los colombianos Gustavo Petro Urrego. Los GAO, indicaron que están dispuestos a entablar diálogos con el nuevo Gobierno y realizar un cese al fuego. El Clan del Golfo, los Rastrojos Costeños y el ELN, tienen voluntad de someterse a la justicia en el gobierno de la Colombia Humana.

El Clan del Golfo

El Grupo Armado Organizado -GAO- Clan del Golfo, o Autodefensas Gaitanistas de Colombia -AGC-, decretó cese de hostilidades y dio a conocer su decisión a través de un comunicado.

“Por fin termina el régimen saliente del presidente Duque el cual es representativo de todas las cosas que deben cambiar en un país para el logro de la esquiva paz”, comienza el comunicado de las AGC.

Agregaron que: “Consecuentes con estas fechas históricas, decretamos también un cese unilateral de hostilidades ofensivas, como expresión de buena voluntad con el gobierno que inicia y su amplia disposición de búsqueda de caminos de paz para todos los actores del conflicto, a partir del 7 de agosto (...) El 7 de agosto, que esperamos sea el inicio de una era distinta para nuestra atribulada patria, levantaremos todas las medidas extremas que hemos debido ejecutar, como ya lo anunciamos en un comunicado en los días previos”.

Finalmente, indicaron que tienen la mejor voluntad de sumarse a los diálogos exploratorios de paz que ha anunciado Gustavo Petro desde el momento de su elección: “Creemos que es la mejor decisión para la Colombia olvidada que representamos”, enfatizaron.

Los Rastrojos Costeños

Los Rastrojos Costeños se sumaron a la voluntad de cese al fuego, diálogo y paz de los Grupos Armados Organizados de Colombia, por medio de un comunicado indicaron que están dispuestos a entablar conversaciones con el nuevo Gobierno de Gustavo Petro.

El comunicado fue emitido por el frente de guerra Víctor Carlos Pérez de Alba, quienes informaron que a partir de ese momento los Rastrojos Costeños pararían toda acción militar contra el gobierno nacional y la población civil, donde se encuentra su organización en los departamentos de Atlántico, Bolívar, Magdalena, Cesar, Santander y Valle del Cauca.

“A partir de la posesión del presidente Gustavo Petro, cese de hostilidades militares por el compromiso de una Colombia en paz y una reconciliación nacional y en pro de una negociación con el gobierno; nos unimos al compromiso que ha hecho la guerrilla y el Clan del Golfo al cese de operaciones militares. Sabemos que este gobierno si nos va a garantizar el cumplimiento de nuestros derechos, no como el gobierno saliente en búsqueda de dar resultados se dedicó a buscar a nuestros integrantes con el fin de asesinarlos sin garantizarles una captura con el debido proceso como lo establece la ley. señor presidente Gustavo Petro a partir de este momento quedamos a disposición para sentarnos a firmar la paz total”, indicaron desde el frente de guerra.

ELN

Hay algunas luces sobre la posible negociación con el Ejército de Liberación Nacional -ELN- en el Gobierno del Pacto Histórico. Gustavo Petro semanas antes de su posesión indicó que ya existe un lugar para entablar conversaciones con el ELN, en el que se dieron los diálogos del expresidente Santos con las FARC: La Habana.

“A Cuba no le fue tan bien porque entonces lo tomaron de excusa para una ofensiva diplomática contra ese país. Hemos hablado con el embajador cubano aquí presente para el reinicio del protocolo suspendido de tipo diplomático, que permite la continuidad de los diálogos del ELN en ese país. El Gobierno cubano será el que diga si quiere mantenerse como anfitrión, el gobierno de Noruega decidirá si quiere mantener su papel como garante, que lo era, eso se puede abrir a otros países, España ha expresado disposiciones alrededor de ayudar en el proceso de paz colombiano y ahora en la República de Chile e indudablemente toda América Latina, porque al final lograr éxitos en disminuir sustancialmente la violencia en Colombia, que hoy es cada vez más compleja, es también un éxito Americano”, explicó ampliamente Gustavo Petro.

El camino que propone Petro

Gustavo Petro puso de manifiesto que es necesario plantear una política de pacificación, indicando de igual manera que es un camino difícil pero necesario, ya que propone otro escenario, otra manera de entender y superar el narcotráfico:

“El camino es plantear de frente una política de pacificación, es difícil, pero hay que plantearla, porque es ver de otra manera. Es otra manera de entender el narcotráfico y es otra manera de superar el narcotráfico. Desde aquí les digo que suspendan la muerte, el camino es la vida”, declaró y envió un mensaje contundente Gustavo Petro al Clan del Golfo.

Hace unas semanas se le pregunto al hoy presidente de Colombia sobre si iniciaría negociaciones con el GAO Clan del Golfo, a lo cual expresó que no hay acercamiento con el Grupo Armado Organizado y explicó que el contacto debe ser judicial, no por medio de las instancias del Gobierno nacional, porque esta no sería adecuada, ya que no se trata de una negociación política.

“Es la justicia la que tiene que conectar la posibilidad de un sometimiento a la justicia digna. La dignidad tiene que ver con la verdad, tiene que ver con la reparación a las víctimas, tiene que ver con que las zonas de acción puedan tener prosperidad, tiene que ver con que existan incluso las posibilidades de beneficios jurídicos siempre y cuando no haya repetición, que haya indemnización a las víctimas”, enfatizó Petro.

El discurso de Petro en la lucha contra las drogas

En el discurso de posesión Gustavo Petro se refirió a la lucha contra las drogas, exponiendo que la guerra contra las drogas ha fracasado debilitando a los Estados y fortaleciendo a las mafias:

“La paz es posible si se cambia, por ejemplo, la política contra las drogas, por ejemplo, vista como una guerra por una política de prevención fuerte del consumo en las sociedades desarrolladas. Es hora de una nueva Convención Internacional que acepte que la guerra contra las drogas ha fracasado, que, ha dejado un millón de latinoamericanos asesinados, durante estos 40 años, y que deja 70.000 norteamericanos muertos por sobredosis cada año. Que la guerra contra las drogas fortaleció las mafias y debilitó los Estados. Que la guerra contra las drogas ha llevado a los Estados a cometer crímenes y ha evaporado el horizonte de la democracia”, manifestó desde la Plaza de Bolívar.

La historia reciente de Colombia ha estado marcada por el Narcotráfico, incluso se han dejado entrever ciertas fisuras del Estado permeadas por la estructura delictiva y delincuencial, incluso hay quienes hablan y atribuyen la categoría de Narcoestado a Colombia.

La llegada del Gobierno de Gustavo Petro implica que las contradicciones y relaciones entre el estamento y los Grupos Armados Organizados dedicados al Narcotráfico se profundicen por tal motivo y en este escenario, es importante para los grupos ilegales tomar decisiones en un momento coyuntural que les permita un sometimiento a la justicia bajo ciertas premisas y garantías que se les pueda brindar desde el Gobierno entrante.

