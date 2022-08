Mery Gutiérrez, la nueva ministra TIC, demandó a la nación por 45.000 millones de pesos

La abogada especialista en tecnología dirigirá el misnisterio de las TICs

La desginación hecha por el presidente Gustavo Petro de la nueva ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Mery Gutiérrez, está en el ojo del huracán.

Este lunes, un día después de su nombramiento y de la posesión de Petro como mandatario, salió a la luz pública que Gutiérrez también es empresaria.

Según documentos en poder de El Tiempo, Gutiérrez, abogada de la Universidad de Los Andes, especialista en Derecho Contractual y en Gerencia y TIC, posee el 97 % de las acciones de Programar Televisión S.A., en reorganización, cuyo capital suscrito asciende a 1.480 millones de pesos.

En dicha programadora tiene como socias a Rosalba Jaimes Mora y Natalia Romero James. Y entre los clientes de la empresa de la ahora ministra aparecen Coldeportes, el Congreso de la República, el ICBF, la Comisión Nacional de Televisión y la propia Radio Televisión de Colombia (RTVC).

Además, cuenta El Tiempo, Programar tiene una demanda en contra de la desaparecida Autoridad Nacional de Televisión, en cuya junta directiva tenía asiento la cartera de las TIC. Tras la liquidación de esa entidad, la demanda quedó en cabeza de la Comisión de Regulación de Comunicaciones.

Programar Televisión S.A. presentó una demanda de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Autoridad Nacional de Televisión (ANTV). Según la demanda, en poder de El Tiempo, la programadora (concesionaria de espacios de televisión del Canal 1) se declaró víctima desde 2013.

Como parte de la Unión Temporal Radio Televisión Interamericana S.A. presentó una demanda de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Autoridad Nacional de Televisión ANTV.

Aduce que fue “despojada del 50 % de los espacios de televisión que venía explotando en el Canal Uno como miembro de la Unión Temporal Programar Televisión S.A. y RTI Televisión en virtud del Contrato 089 de 2003 suscrito con la CNTV los cuales fueron entregados de manera ilegal a RTVC, que esta entidad explota hoy de manera directa, a través de otras programadoras concesionarias del Canal Uno y de particulares (fl.3, c.1).del despojo el Canal 1″.

El caso está andando

El proceso fue al Tribunal Administrativo de Cundinamarca y la semana pasada se presentaron los alegatos finales. Si la nación pierde, podría costarle al erario más de 45.000 millones de pesos.

Según el expediente, el caso está pendiente de fallo. Y, de acuerdo con la defensa de la nación, en la que ha intervenido la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, las pretensiones no tienen fundamento porque RTI Televisión se declaró no interesado en los contratos y se trata de un tema solidario.

La nueva ministra y el abogado de Programar no se han pronunciado al respecto para aclarar si por estos antecedentes existe algún tipo de inhabilidad. Sin embargo, en redes sociales ya se especula de los nexos de Gutiérrez. Incluso, se rumora que tiene una relación cercana con el periodista y político Hollman Morris, quien fue concejal de Bogotá entre 2016 y 2019 y gerente del Canal Capital en 2012, además de candidato a la Alcaldía de Bogotá en 2018.

En Twitter, la periodista Catalina Suárez aseguró que la vida privada de Gutiérrez no le compete a nadie.

“He visto por acá muchos comentarios de la ministra Tic, Mery Gutiérrez, hablando de su vida privada que no le compete a nadie. Y solo por aclararles, ella y Hollman Morris tienen una buena relación de amigos. Hace mucho no son pareja. No se debe mentir con la vida privada. Ojo”, trinó Suárez.

Por su parte, el abogado Daniel Briceño da por hecho que Gutiérrez y Morris son pareja.

Escribió que, “Mery Gutierrez pareja de Hollman Morris y quien funge como una de las propietarias del Tercer Canal fue designada por Gustavo Petro como nueva Ministra de las Telecomunicaciones”.

Entre tanto, un usuario identificado como @lurangelTV, en cuya biografía afirma saber de televisión y de la legislación que la rige, advirtió que, “Plural Comunicaciones y CM& ya empezó a temer a Mery Janneth Gutiérrez, la nueva ministra de las TIC. Saben que ella va vengar a quienes le hicieron lo imposible para quedarse por fuera de la licitación del Canal Uno no más por el requisito de los 45.000 millones de pesos que CM& logró”.

No le dieron “cuota” a Daniel Quintero

La designación de Gutiérrez como ministra TIC, dejó, literalmente, “viendo un chispero” al alcalde de Medellín, Daniel Quintero, pues esperaba que su “cuota”, María Camila Villamizar, secretaria de Gobierno de Medellín, terminara siendo designada en dicho cargo.

Según El Colombiano, a comienzos de este mes, una de las versiones que cobró más fuerza fue el nombramiento de Villamizar.

Fue tal el ruido por ese posible nombramiento, que Quintero, al ser abordado por periodistas que lo interrogaron sobre ese escenario la semana pasada, no confirmó ni desmintió los rumores y se regó en elogios a Villamizar.

“No he hablado con la doctora Villamizar”, expresó el alcalde, según el diario, dejando en el aire su posible aterrizaje en el gobierno central.

Para ese cargo, la actual secretaria de gobierno también tenía a su favor haber hecho parte del Min TIC durante el gobierno de Juan Manuel Santos, cuando trabajó como secretaria privada del entonces ministro David Luna, hoy senador de la República.

Sin embargo, precisó El Colombiano, en su contra, Villamizar también arrastra la marca de ser una de las funcionarias más polémicas desde el inicio la administración Quintero, cumpliendo por ejemplo un papel determinante en la salida de Álvaro Guillermo Rendón de la Gerencia de Empresas Públicas de Medellín (EPM), que ya escaló a los tribunales y que le costó a esa entidad un largo periodo de inestabilidad gerencial.

