Falcao sufrió de la maldición: Thomas Tuchel afirmó que ningún jugador del Chelsea quiere el número 9

El colombiano Radamel Falcao García durante su etapa con el Chelsea F.C. fue uno de los afectados por la maldición del '9'. Imagen: EFE.

La mejor liga del mundo, la Premier League, inició como usualmente lo hace, con resultados sorpresivos. El Liverpool F.C., uno de los equipos que mejor estaba perfilado para iniciar ganando, terminó dividiéndose los puntos ante Fulham F.C. y el Chelsea, del cual no se esperaba mucho arrancó con el pie derecho venciendo por la mínima diferencia (0-1) al Everton, que sigue sumido en crisis.

Sin embargo, a pesar de la victoria, todavía ronda bastante duda alrededor del conjunto londinense, especialmente sobre la línea ofensiva. Con la salida del ariete belga Romelu Lukaku, la escuadra Blue se quedó sin variantes de renombre en la posición de centrodelantero. Allí únicamente se encuentra Timo Werner y los recambios Armando Borja y Michy Batshuayi no están planteados para tener mucha participación esta temporada.

Tal es la situación con esta posición que los jugadores del Chelsea ni siquiera quieren tocar la camiseta número ‘9′, misma que portó el colombiano Radamel Falcao García entre 2015 y 2016. Según los futbolistas, este número tiene una “maldición” y no se atreven a portarla por miedo de entrar en crisis de gol.

Justamente esta crisis fue por la que tuvo que pasar El Tigre mientras que jugó en Stamford Bridge. En el casi año que estuvo allí solo pudo jugar un total de 12 partidos, dentro de los cuales encontró el fondo de la red únicamente en 1 ocasión, estadísticas alarmantes para un delantero de su talla.

Le puede interesar: Tulio Gómez arremetió nuevamente contra la Dimayor por su decisión de sancionar al América de Cal

De igual manera, aparte de Falcao, ese número también le arrebató el poder goleador a grandes delanteros como Fernando Torres, 45 goles en 171 partidos; Gonzalo Higuaín, 5 goles en 18 partidos; Alvaro Morata, 24 goles en 72 partidos y Romelu Lukaku, 13 goles en 41 partidos.

Lo que también llama la atención es que estos jugadores, antes de arribar en Chelsea, disfrutaron de una buena racha goleadora con sus antiguos clubes y luego de salir de la institución inglesa volvieron a recuperar su olfato para continuar marcando dianas en sus nuevos destinos.

Luego de vencer al Everton, en la rueda de prensa pospartido, Thomas Tuchel, director técnico de los Blue Lions afirmó que sus jugadores no quieren tomar ese número y que no es por razones tácticas que lo estén evadiendo:

“La gente me dice que está maldito. No es el caso que lo dejemos libre por razones tácticas, sorprendentemente, nadie quiere tocarlo. Todos los que están aquí más tiempo que yo me dicen, ah, ya sabes, tenía el 9 y no marcó y tenía el 9 y tampoco anotó”

Además, añadió que entiende las razones por las cuales los futbolistas no quieren portar el número e incluso expresó que él también es supersticioso, por lo que es preferible no usarlo ahora mismo, teniendo en cuenta que necesitan aumentar sus cifras goleadoras para esta temporada:

“Así que ahora pasamos un momento en el que nadie quiere tocar ese número. También soy supersticioso, puedo entender por qué los jugadores tal vez no lo tocan y tienen otras preferencias”

Esto quiere decir que, por el momento, el Chelsea no usará el número 9, no solo porque no tienen jugadores dispuestos a usarlo, sino también porque desde la dirección técnica ya creen que lo mejor es dejarlo guardado indefinidamente.

SEGUIR LEYENDO: