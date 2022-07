Un exguardameta del Real Madrid será compañero de Falcao García en Rayo Vallecano

Octubre 3, 2021. Diego López como portero de Espanyol. REUTERS

Luego de oficializar la renovación del contrato de Radamel Falcao García, el Rayo Vallecano se prepara para el inicio de la próxima temporada del fútbol español y ya registra varios movimientos en este mercado de pases. Los jugadores que abandonaron el club al cumplir sus periodos de cesión son Martín Pascual, que retornó al Ibiza; Mamadou Sylla, de regreso al Alavés; Sergi Guardiola, otra vez con Villarreal; Unai López, al Athletic Club, y Nikola Maraš al Almería.

Entre los nombres que se han sumado, de vuelta en el equipo al terminar sus periodos de cesión, figuran los de Lass Bangoura, Miguel Morro, Andrés Martín, José Pozo, Jonathan Montiel, Sergio y Jorge Moreno. El portero colombiano Iván Arboleda, cedido en Newell’s Old Boys de Rosario, retornaría en enero de 2023.

En cuanto a fichajes, el nombre que resalta por estos días es el del experimentado portero español Diego López, que llega a Vallecas luego de seis temporadas en el Espanyol de Barcelona. El guardameta firmó por un año con el conjunto dirigido por Andoni Iraola y estará a disposición del DT para el inicio de LaLiga.

Con su llegada, Rayo Vallecano prioriza otras posiciones para reforzar: el centro de la defensa, el lateral izquierdo y la zona delantera. López le aportará experiencia al club y tendrá que demostrar sus habilidades ante Stole Dimitrievski, aunque probablemente no sea necesario, pues el portero aún no soluciona su situación con el equipo. De irse, libre quedará el arco para López, pues Luca Zidane dejó el Rayo al terminar su contrato y se encuentra sin club, y Arboleda no retornará sino hasta mitad de temporada.

A sus 40 años, Diego López ha vestido las camisetas del C.D. Lugo, Deportivo La Coruña, Alcorcón, Villarreal, Sevilla y Real Madrid, en España, y A.C. Milan, en Italia. Registra cuatro títulos en su palmarés, entre los que destaca una UEFA Champions League. Fue internacional con la selección de España e hizo parte del plantel que consiguió el tercer lugar en la Copa Confederaciones de Sudáfrica 2009.

Es muy recordado por haber sido el portero que relevó a Iker Casillas en la temporada 2013/2014, cuando José Mourinho decidió relegar al guardameta mundialista al banco de suplentes. Tal vez ese fue el momento de mayor visibilidad para el ex de Villarreal. Ahora, López compartirá camerino con Falcao, el otro jugador del Rayo con pasado en la élite del fútbol mundial. Juntos conducirán al equipo en la búsqueda de la permanencia y la clasificación a torneos internacionales.

Entretanto, otro jugador de recorrido suena para reforzar al conjunto de Vallecas. Se trata del uruguayo Edinson Cavani, que se desvinculó este semestre del Manchester United, ante la falta de continuidad. El exdelantero del PSG estaría buscando sumar minutos en una liga competitiva para llegar en óptimas condiciones al Mundial de Catar 2022.

El delantero uruguayo saluda a seguidores del Manchester United antes de un partido frente al Crystal Palace por la Liga Premier Mayo 22, 2022.

Jugar en LaLiga es un viejo anhelo del uruguayo. Hace tres temporadas sonó con fuerza para reforzar al Atlético de Madrid, pero las cosas no se dieron. El único obstáculo que parece atravesarse entre él y el conjunto madrileño es el salario del jugador. Cavani habría pedido un sueldo de 4 millones, cantidad que el Rayo no podría asumir.

De concretarse su incorporación, el club vallecano se haría con su segundo rockstar de la vieja escuela. Hace un año lo hicieron al contratar al Tigre. Juntos podrían ser la dupla ideal y mejorar lo hecho por el equipo en la pasada temporada, en la que apenas si salvaron la categoría. El Rayo quedó en la duodécima plaza de la tabla de posiciones y sumó 42 puntos.

