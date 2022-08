“Santa Fe está a la deriva”: Gerardo Pelusso no ve bien la actualidad del conjunto cardenal

Gerardo Pelusso, exdirector técnico de Independiente Santa Fe expresó sus preocupaciones sobre la actualidad del conjunto capitalino. Imagen: VizzorImage.

Independiente Santa Fe es uno de los equipos que no le ha hecho honra a la grandeza de su pasado con su actualidad deportiva. Ya se van a cumplir seis años desde que el conjunto Cardenal no añade a sus vitrinas el título del Fútbol Profesional Colombiano y si bien el último trofeo que consiguió fue la Superliga colombiana en 2021 ante América de Cali, el equipo no ha podido encontrar la identidad que lo caracterizó durante su última época dorada.

El autor principal de esa identidad, que incluso logró ubicar a la escuadra capitalina en la cima del fútbol internacional, fue el director técnico uruguayo Gerardo Pelusso. El charrúa infundió dentro de la plantilla un juego rápido y directo, pero con una solidez defensiva casi impenetrable, creó la unidad necesaria entre jugadores para convertir a los Leones en la fiera más temida del fútbol local, que un par de años después se quedó sin dientes.

En conversación con el medio Win Sports, Pelusso habló de la situación que está viviendo Independiente Santa Fe hoy día. El extimonel afirmó que el equipo que sale al campo de juego actualmente bajo el nombre de Santa Fe es uno completamente diferente al que conoció hace casi una década y expresó que esto se debe principalmente a que el equipo estaba bien representado desde la junta directiva:

“Santa Fe no es el mismo club que yo conocí por allá entre 2010 y 2017, es otro club. Aquel Santa Fe estaba manejado de otra manera, tenía un presidente como César Pastrana, que para mí era un maestro en la elección de equipos porque ahí no solamente tuvimos la suerte de ganar nosotros, ahí ganaron muchos entrenadores, muchos futbolistas, cambiaron planteles, pero la organización venía de arriba y estaba muy bien realizada”

Esta es una de las principales problemáticas que está atravesando la institución bogotana. La gestión del actual presidente Eduardo Méndez no ha sido favorable para los resultados deportivos e incluso, la afición ya se lo ha hecho saber. En el más reciente partido de Liga BetPlay ante América de Cali, la hinchada Santafereña repartió panfletos y coreó en varias ocasiones “Fuera Méndez”.

Le puede interesar: La Fiorentina muestra interés por el defensor colombiano Daniel Muñoz

Continuando con sus declaraciones, el principal artífice del título de Copa Sudamericana 2015 para los bogotanos afirmó que el club está a la deriva y que honestamente no lo ve bien, aunque se llena de esperanza con el rumbo que pueden tomar con su connacional Alfredo Arias:

“Yo creo que eso no pasa hoy en Santa Fe, hoy es otro club, yo lo veo a la deriva. Voy a ser cruel con lo que estoy diciendo, pero no lo veo bien. Tiene un gran entrenador como Alfredo Arias, pero han pasado muy buenos entrenadores y no han podido”

Pelusso es uno de los entrenadores más queridos dentro de la hinchada del León. Durante los 10 meses en los que estuvo a cargo de Independiente Santa Fe, entre mayo de 2015 a marzo de 2016, logró dirigirlos en un total de 48 encuentros y acumuló un buen promedio de 1.58 puntos por partido.

Sin embargo, fuera de los números y estadísticas, Pelusso logró que Santa Fe se hiciera grande en la escena internacional con la Copa Sudamericana mencionada anteriormente. Este es el último título internacional de los Cardenales hasta el día de hoy.

SEGUIR LEYENDO: