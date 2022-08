Sara Corrales mostró el extenuante proceso de transformación al que se tiene que someter para su nuevo personaje

Sara Corrales, actriz colombiana. Foto: Instagram @saracorrales

Prácticamente Sara Corrales se la pasa de proyecto actoral en proyecto actoral. Desde sus redes sociales frecuentemente la paisa comparte información publicitaria en torno a sus nuevos proyectos y, el pasado 18 de julio, dio cuenta del cambio de look que debió realizarse por cuenta de ‘Úrsula’, personaje en el que actualmente está enfocada para la producción mexicana ‘Los caminos del amor’.

De este modo, a mediados de julio la actriz publicó algunas fotografías y videos en los que se le ve lucir pelirroja, pues tuvo que dejar de lado a su melena de color castaño claro.

“Cambio extremo. Les presento a ‘Úrsula’. Este fue el cambio de look para mi nuevo personaje en ‘Los caminos del amor’, una gran producción del productor Nicandro Díaz para el canal de Las Estrellas. Estoy feliz con el resultado”, fue lo redactado por la exprotagonista de novela en la leyenda de la mencionada publicación.

Ahora, con el correr de estos días, Sara Corrales ha brindado uno que otro detalle de cómo luce su nuevo personaje, quien además de llevar el pelo rojo también tiene múltiples tatuajes. De hecho, su trabajo completo de caracterización lleva casi cuatro horas de trabajo por parte del equipo de maquillaje y vestuario.

Así las cosas, el pasado lunes primero de agosto la también empresaria quiso dar una muestra de todo lo que conlleva meterse en la piel de ‘Úrsula’; fue así como compartió un video en el que durante tres horas y media la maquillan, peinan y le plasman falsos tatuales a lo largo y ancho de su cuerpo.

A su vez, con el correr de las imágenes se le escucha a la paisa resaltar sobre su trabajo actoral: “Nadie dijo que era fácil llegar hasta donde he llegado, me ha costado muchísimos años, muchísimos esfuerzos, pero todo lo he hecho con tanto amor ... para este personaje, para ‘Úrsula’, nos echamos tres horas y media diarias para poder tener este resultado y ¿saben qué? todo, absolutamente todo, vale la pena”.

Sara Corrales no publicó dicho video en soledad, también lo acompañó con un texto en el que resaltó lo mucho que ama su carerra artística.

“Cuando amas lo que haces, cuando agradeces a diario por dedicarte a lo que más te apasiona, cuando explotas de felicidad cada que llega un personaje cómo este a tu carrera, es ahí cuando dices: ¡Todo, absolutamente todo lo que he vivido para llegar aquí vale la pena!”.

¿Cuándo se estrena ‘Los caminos del amor?:

Pues bien, actualmente se están desarrollando las filmaciones de la telenovela mexicana y no se ha dado conocer una fecha esepecífica de estreno, pero lo que sí se sabe es que será en noviembre próximo.

Por otro lado, además de Sara Corrales, la producción también encierra el trabajo actoral de reconocidas figuras de la televisión mexicana como Mark Tacher, Susana González, Mónika Sánchez, Gabriel Soto, entre otros.

Sara Corrales, una colombiana con un amplio trayecto internacional:

Aunque la paisa trabajó actoralmente y por buen tiempo en su país natal (Colombia), también quiso llevar su talento al extranjero y plasmarlo en producciones principalmente mexicanas, por nombrar algunos de los títulos que le figuran en esta faceta de su carrera están las telenovelas y series ‘Despertar contigo’, ‘La doble vida de Estela Carrillo’ y entre los proyectos más recientes se encuentra ‘El último rey’, sobre esta producción escribió en mayo pasado en Instagram: “Qué orgullo tan bravo siento, gracias a cada persona que hizo que yo estuviera en este gran proyecto. Gracias, gracias, gracias”.

