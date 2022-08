Periodista denunció caso de racismo en el aeropuerto de Cali

Edna Liliana Valencia, periodista y líder afrocolombiana, denuncia caso de racismo en aeropuerto de Cali. Instagram

En las últimas horas, la periodista afrocolombiana Edna Liliana Valencia denunció en sus redes sociales que fue víctima de un perfilamiento racista por parte de un oficial de la Policía Nacional en el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, en Cali. Según los videos publicados por la comunicadora social, el uniformado le solicitó revisar su cabello afro y como ella se negó, la hicieron pasar por rayos x para confirmar que no llevaba droga.

“Hoy salgo del país, tengo un viaje muy importante, acabo de pasar migración y el registro de las maletas ... se me acerca y me dice ‘disculpa, necesito tocar tu cabello’, yo le digo que no y entonces me dice ‘en ese caso necesito su pasaporte’”, expresó la también escritora y líder afrocolombiana en sus historias de Instagram. Anadió que luego el oficial la dirigió a una oficina en la que iban a registrar sus objetos personales.

En medio del registro, la periodista grabó el procedimiento y en varias ocasiones le preguntó al uniformado el motivo por el que, de todas las personas que iban para el mismo vuelo, solo fue solicitada ella. Sin embargo, el oficial se limitó a pedirle sus papeles y registrar su bolso, ante la insistencia de Valencia, el policía le dijo que se trataba de un procedimiento de rutina que se realizaba en la terminal aérea.

“¿Cuál es la razón? ¿Por qué solo a mí, hay un tipo de perfilamiento racial en este caso?”, cuestionó la periodista y el oficial insinuó que ella se estaba victimizando, a lo que ella respondió ”yo lo que veo es que solo a mí se me está pidiendo tocar mi cabello y registrar mis cosas”.

Efectivamente, se llevó a cabo el registro de los objetos personales de la periodista, en los que se alcanza a ver que el oficial observa su libro publicado el pasado mes de mayo, ‘El Racismo y Yo’, y el oficial no encontró nada que incumpliera las normas. Sin embargo, ahí no terminó el proceso.

A Edna Liliana Valencia la hicieron firmar un documento de ‘procedimiento de control antinarcóticos para pasajeros con destinos internacionales’ y la hicieron pasar por la máquina de ‘rayos x’. “Por supuesto que no encontraron nada y me dejaron seguir para abordar mi vuelo”, explicó la periodista a sus seguidores.

La escritora señaló que, finalmente, en medio del procedimiento el oficial sí le había explicado a qué se debía la solicitud de revisar su cabello. “Me dijo que no es un tema racial, sino estadístico. Que tres de cada cuatro mujeres que llevan el cabello exactamente como el mio es una peluca y debajo están llevando droga ... esto es un claro perfilamiento racista”.

Edna Liliana Valencia, reconocida por su reciente trabajo en el equipo de cultural trust de Disney para realizar la película inspirada en Colombia ‘Encanto’, recalcó que el caso no sería igual con mujeres con cabello liso o extensiones, quienes también podrían llevar una peluca con droga.

Después de lo sucedido, la periodista insistió en el mensaje que a lo largo de su carrera ella ha buscado llevar a todo el país. “Yo ya no sé qué hacer para que la gente entienda que el racismo es real, que los afros sosmos sospechosos por el simple hecho de ser afro, ahora resulta que el cabello afro natural nos hace sospechosas de tráfico de drogas ... Lo peor de todo es que no me sorprende, en este país no saben qué inventarse para discriminarnos, para criminalizarnos, para hacer de nuestras características físicas motivos de sospecha”.

Tras llegar a los Estados Unidos, país de su destino para acudir a un congreso de periodistas afroamericanos e hispanos, la colombiana señaló que en cuanto regrese al país acudirá a instancias legales para denunciar este caso.

