‘Encanto’ y el trabajo detrás de la representación afrocolombiana en sus personajes

Este 25 de noviembre fue el estreno de la esperada película número 60 de Walt Disney Studios, ‘Encanto’, la cual está inspirada en Colombia y rinde un homenaje a su diversidad. Detrás de los personajes, los lugares y la historia, hay toda una investigación para que en cada detalle se representara la historia y las costumbres de los colombianos, rescatando a los campesinos, indígenas y afrodescendientes que habitan en este país.

Para ello, el equipo de directores acudió a un grupo de expertos que los ayudara a entender las dinámicas colombianas, para que la película reflejara a la perfección al país. Infobae Colombia habló con Edna Liliana Valencia, periodista afrocolombiana que ha enfocado su vida profesional y personal en la importancia de la representación afro y, por ello, fue contactada por Walt Disney Studios para hacer parte del equipo de ‘cultura trust’, como consultora en representación afro.

La periodista nos contó que su trabajo consistió en “ayudarle al equipo de directores, productores y animadores a lograr la mejor representación de la población afrocolombiana. Esto debido a que ellos eran muy conscientes de que Colombia es un país extremadamente diverso, donde hay afros, indígenas, campesinos; donde incluso entre afros de las regiones hay diferencias, porque no hay una homogeneidad en lo afro en Colombia”. Para Valencia, al recibir esta oportunidad por parte del equipo de Walt Disney, era muy importante que el equipo entendiera que en cada región del país y, en cada familia colombiana, hay diferentes tipos de cabellos, atuendos y ritmos musicales.

Al hacer parte del equipo de ‘cultural trust’, la comunicadora sintió la responsabilidad de que gracias a su trabajo “cada colombiano se sintiera identificado con los personajes de Encanto”, pero que al mismo tiempo no se cometieran errores de representación. “Yo trabajé bastante tanto en los vestuarios, como en los cabellos y en las facciones de los personajes, porque para mí era importante que no se caricaturizara de una manera exagerada o estereotipada a los personajes afro , que no fuera a ser el labio grueso rosa, la palma de la mano blanca, la nariz extremadamente chata, esas representaciones gráficas que a veces se hace de los afros y que tienden a ridiculizar”, explicó.

Relató que, dentro del proceso de trabajo, que para ella fue de año y medio, ver cómo cada idea se iba materializando en los escenarios y en la apariencia de cada personaje era “emocionante”, y al ver el trabajo terminado fue mejor.

“Hoy ver la película terminada es una maravilla porque yo no sé si la gente se había soñado alguna vez que Disney hiciera una película inspirada en Colombia. Los que crecimos viendo ‘La Sirenita’, ‘La Bella Durmiente’, ‘Aladdín’, ‘La Bella y la Bestia’ en qué momento nos íbamos a imaginar que algún día la protagonista iba a ser una colombiana en el Valle del Cocora, en la zona cafetera, comiendo arepa con queso y ajiaco”.

Edna Liliana, que en Colombia se ha convertido en un referente para las mujeres afro al ser una de las primeras mujeres negras en llegar a presentar noticias y ahora con sus proyectos que promueven la aceptación del cabello afro y rizado natural, trató de influir de esta manera con su trabajo en ‘Encanto’, darle a los colombianos más pequeños un personaje de Disney en el que se puedan ver representados.

“Aquí nos estamos jugando unos autoconceptos sobre Colombia y sobre las niñas y niños colombianos que están viendo la película. La gente de mi generación crecimos con el referente de una princesa de Disney lejana, que no se parecía a nosotras, que vivía una vida de reinas que nosotras no podíamos tener. Pero ahora las niñas de esta generación van a crecer con un personaje de Disney igual a ellas, vestida igual a ellas, con el cabello rizado, ondulado, que come arepa y juega tejo ... nos da la posibilidad de creer que somos las protagonistas de la historia y sentir que somos parte de esa narrativa internacional. Me parece algo histórico”.

¿Quién se podría imaginar unos personajes de Disney que usaran ruana, guayaberas y tuvieran diferentes tipos de cabello? Pues bien, esas fueron algunas de las sugerencias que Edna Liliana Valencia hizo al equipo de ‘Encanto’ y que hoy se ven reflejadas en las salas de cine en todo el mundo.

Por ejemplo, el atuendo de Félix (Mauro Castillo) fue una idea que Valencia le sugirió al equipo. “Félix esta vestido con una guayabera, antes tenía una camiseta blanca normal, me pareció que lo podíamos mejorar mucho y al final está vestido con una guayabera amarilla y una blanca el día de su boda porque, efectivamente, yo les dije que la blanca era para las fechas especiales y las de colores son para el día normal. Esa es la vestimenta normal de los hombres del Caribe”.

“El cabello sin duda fue un gran tema, les explique a los editores de la película sobre los tipos de rizo, les mostré fotos de mis primas y les decía ‘mira esta es hija de un hombre negro con una mujer blanca, por eso tiene el cabello así’, recuerdo perfectamente esas reuniones para hablar del cabello de cada personaje, explicando qué tanto debía moverse el cabello de cada personaje cuando bailaba”.

Pero el trabajo de Edna no solo logró que cada personaje, especialmente los afro, representaran a la población colombiana, sino que logró llevar a la historia una parte de su departamento, el Chocó, una idea que ella no creía que se fuera a aceptar. ”Yo jamás pensé que ellos me fueran a hacer caso con eso. Antonio es el hijo de Félix y él tiene una conexión muy especial con los animales, entonces ellos querían una habitación que representara la biodiversidad de Colombia, entonces yo les dije que el bosque tropical del Chocó es uno de los mas biodiversos del mundo. Estoy muy contenta de que mi departamento que ha sido tan invisibilizado y abandonado por el Estado esté representado en Encanto”.

Dentro de la película también hay otros detalles como la marimba de chonta, las trenzas africanas con shakiras de colores y más que ayudaron a que, a lo largo de toda la historia, las diferentes regiones del país se vieran reflejadas. “Al final, yo podría coger cada personaje de la familia Madrigal y compararlo con alguien de mi familia y creo que es algo que le puede pasar a todos los colombianos”, señaló la periodista que ya ha visto la película en varias ocasiones con el equipo y su familia.

La comunicadora también rescata que la historia tiene todo para gustarle a todo aquel que vaya a verla, porque Colombia también se ve en los alimentos, la arquitectura, la música, los valores de los personajes, la fauna y flora, e incluso la violencia y el desplazamiento forzado . Pero recalca que con todo, no solo los colombianos podrán sentirse representados, sino todos los latinos, pues Colombia acoge en su diversidad a todos.

La investigación para la construcción de esta historia duró cinco años, en los cuales los directores recorrieron diferentes zonas del país, desde Santander, Zipaquirá, Cartagena y Palenque, evidenciando como las expresiones, formas de vestir y ritmos musicales cambiaban en cada una de ellas. Por esto, Edna señala que el trabajo de todo el equipo de ‘cultural trust’ estuvo encargado de enseñarle al equipo de Walt Disney Studios todo lo que es Colombia y ellos, hasta se preocuparon por cómo iban a tener todo en una sola historia.

“Estoy muy orgullosa por el trabajo, el grupo de investigación se merece un aplauso, fuimos muchos. Los arquitectos que hicieron la casa, que es un personaje de la película, hicieron cada ventana, puerta y adoquín, además de la arquitectura del pueblo. Felipe Zapata trabajó en la parte de botánica y biodiversidad, cada especie de árbol, de planta, de pájaro o animal que sale, fue diseñado porque está en Colombia”.

Recientemente, Edna Liliana Valencia decidió dejar su trabajo como periodista en France 24 en español para dedicarse a sus proyectos personales, enfocados precisamente en la representación de los afrocolombianos. “Confieso que este trabajo fue uno de los motivos por los que tomé esa decisión, porque son oportunidades que llegan a las que uno no quiere decir que no. Yo jamás pasé mi hoja de vida a Disney porque a mi jamás se me hubiera ocurrido que ellos se fijaran en mi, pero ellos me buscaron y esto me demostró que mas allá del set de noticias hay otros trabajos más directos, más precisos, más de la mano de la comunidad. Ahora estoy trabajando en un libro y un centro de estética afro”.

Concluyó señalando que, “gústele o no el final o el inicio de la película, el referente de identidad que tenemos como nación nadie nos lo va a quitar, la película se está viendo en Japón, en China, en Reino Unido, en Australia llega en diciembre. Está mostrando una Colombia linda, una Colombia de unidad, una Colombia sin tanta droga, prostitución y tanta serie de narcos, definitivamente la imagen de Colombia va a cambiar a partir de este momento , no digo que sea la solución a los problemas de Colombia ni mucho menos, pero cuando veamos a Colombia con mejores ojos ahí empieza a cambiar y en eso aporta muchísimo esta película”.

