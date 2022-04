“No es suficiente con no ser racista, hay que ser antiracista”: Edna Liliana Valencia presenta su primer libro ‘El racismo y yo’ en la Filbo 2022

Edna Liliana Valencia, periodista colombiana, presenta su primer libro ‘El Racismo y Yo’ en la Filbo 2022. Infobae

“Negra, pero bonita”, esas fueron las palabras que la periodista y líder afrocolombiana Edna Liliana Valencia Murillo escuchó durante muchos años a su alrededor, un comentario racista disfrazado detrás de un supuesto halago. Ahora, esas tres palabras fueron utilizadas por ella para titular uno de los poemas que hace parte de su primer libro ‘El Racismo y Yo’, el cual presentará oficialmente el próximo 1 de mayo en la Feria Internacional del Libro de Bogotá 2022.

Antes de su lanzamiento oficial, y desde la Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2022, en República Dominicana, la comunicadora bogotana habló con Infobae Colombia sobre este ‘primer hijo’ y los aprendizajes que espera transmitir a las personas que lo lean.

Valencia nació en Bogotá y sabe que creció con privilegios; sin embargo, esos no la alejaron de vivir el racismo desde que nació, incluso sin identificarlo. Es una mujer afrocolombiana cuya familia viene del Pacífico colombiano y, buscando más allá, como toda la población afro de este y otros países de América, hace parte de la diáspora africana.

“Yo nací en Bogotá, en el año 1986, en un entorno de una familia afro, pero también una familia extendida, donde había personas de diferentes tonos de piel y diferentes texturas de cabello. Pero lo cierto es que también crecí en una ciudad de mayoría blancomestiza, en el jardín yo fui la única niña negra, en mi colegio éramos cinco o seis niñas negras de 2000 estudiantes y, sobre todo, en un entorno marcado por una iconografía blancocéntrica”, nos contó.

Recalcó que en sus libros o clases del colegio no le hablaron ni le mostraron a personas parecidas a ella, además de los llamados negros esclavos; las partes del cuerpo, ilustraciones y demás reflejaban siempre una blanquitud que la hicieron crecer en un entorno alejado de la herencia afro y en el que no había espacio para los negros.

“El primer contacto con el racismo se da cuando llegas al mundo, está presente en todo lugar y en todo momento. Cuando nace un bebé mucha gente está pendiente de qué tan negro o qué tan blanco salió y si salió blanco, pues mucho mejor”, expresó.

Según la escritora, las personas negras normalmente no se dan cuenta de los comentarios y ataques racistas que reciben desde que nacen, puesto que “el racismo se ha normalizado”. Anécdotas, tiene muchas, pero con los años y su trabajo como defensora de las personas afrodescendientes, recalca que los actos racistas siempre han estado en su entorno.

Llamar las cosas por su nombre

El nombre del libro ‘El Racismo y Yo’, tiene la intención, según explicó Edna Liliana, de utilizar esa palabra que a muchos ha incomodado a través de los años. “Yo puedo hablar de bullying y la gente me dice, ‘ay, sí, a mí me hicieron bullying’. Pero si digo que existe el racismo ahora me llaman loca, resentida y tratan de evadir la discusión a como de lugar ... dudo mucho que nuestra sociedad, en Colombia y el resto del mundo, esté preocupada por resolver este tema, porque es que ni siquiera les interesa debatirlo. Yo quiero pensar que la gente va a leer mi libro para tratar de entender cómo es que funciona el racismo, pero también debo ser realista y entender que al mundo no le interesa esta discusión en profundidad”.

Resaltó hechos como el asesinato de George Floyd, el 25 de mayo de 2020, y la actual participación política de Francia Márquez como fórmula vicepresidencial en las actuales elecciones, porque han puesto el tema del racismo sobre la mesa en el mundo y en Colombia. Sobre esto último detalló que “el racismo en Colombia está a flor de piel, la llegada de Francia Márquez a la política colombiana removió el subconsiente racista de nuestro país a unos niveles interesantes”.

“Yo le iba a poner al libro ‘La sombra del Baobab’, porque el último poema del libro se llama así y lo escribí en Senegal, literalmente a la sombra de este árbol sagrado y era especial para mí. Pero yo misma no podía tratar el tema con arandelas, tenía que ser ejemplo de hablar de racismo de frente, si yo misma me pongo a darle vueltas al asunto y a llamarlo de otra manera no funciona. Este libro se llama ‘El Racismo y Yo’, porque es la forma en la que el racismo ha golpeado en mi vida y que estoy segura es la misma forma en la que ha afectado a otras mujeres”, explicó.

Su libro, publicado por Intermedio Editores, contiene cinco ejes principales que hacen parte de la vida de Valencia: la poesía, anécdotas personales, el periodismo, el activismo y la academia. “Este libro no es una autobiografía, el objetivo es arrojar luz sobre las cosas que afectan a las mujeres y hombres principalmente las mujeres afrocolombianas a partir de la cotidianidad”, resalta la escritora que, además, incluyó dos entrevistas y dos artículos para darle voz a otras personas.

Sobre sus poemas detalló que los escribe desde los 12 años y ha encontrado en este género literario, con el pasar de los años, la manera de representar su empoderamiento como mujer afrodescendiente, mencionando especialmente al continente africano. De hecho, inicialmente su plan era lanzar un libro de poemas y no uno socio-político, pues cree que fue lo que hizo, pero las otras facetas de su vida como activista y periodista la hicieron sentir que necesitaba asumir la escritura del texto también desde esas áreas.

“En el libro hay poemas que escribí a los 15 o 16 años, pero el último capítulo es de algo que pasó en mi vida hace tres años, que fue mi viaje a África. Si bien la narrativa empieza en 1986, el libro llega hasta el 2019, lo escribí relativamente hace poco”, señaló la periodista.

Recalcó que su libro está inspirado en mujeres y niñas afrocolombianas, pero no está solo dirigido hacia ellas. “Es un libro para todas las personas, yo espero que lo lea mucha gente blanco mestiza y que puedan ponerse en los zapatos de la experiencia de vida de una mujer racializada ... que entiendan que no es suficiente con no ser racista, hay que ser antiracista y ser conscientes de cómo se combate. Ser antiracista no es saludar a tu vecino negro, es hacer una revisión de los privilegios que el racismo te ha dado y renunciar a ellos”, expresó.

Casualmente, el lanzamiento oficial del libro de Edna Liliana Valencia es el 1 de mayo, en la Feria del Libro de Bogotá, justo en el mes en el que se conmemora la herencia africana, se cumplen 20 años del Día la Afrocolombianidad, así como 170 años de la entrada en vigencia de la ley que abolió la esclavización en Colombia, algo que la periodista ha calificado como una “gran coincidencia”.

