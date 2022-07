Video: Policía de Ecuador envió un mensaje de solidaridad a la fuerza pública colombiana

Los agentes del vecino país no se quedaron indiferentes ante la situación de orden público y homicidios selectivos a la Fuerza Pública que se vive en Colombia

El Grupo Armado Organizado -GAO- Clan del Golfo ha ejecutado reiterados ataques y homicidios selectivos de miembros de la Policía Nacional y las Fuerzas Militares, además de múltiples hostigamientos a los CAI y bases militares. Frente a esta situación, la Policía de Ecuador no fue indiferente y envió un mensaje de solidaridad por medio de un video.

En el clip se ven varios agentes de la fuerza pública del vecino país, quienes reconocieron la difícil situación que atraviesa la República de Colombia y enviaron un abrazo fraterno como muestra de apoyo a la Policía Nacional:

“Porque somos madres, porque somos padres, porque somos hijos, porque somos ciudadanos, porque los buenos somos más. Es un honor ser Policía”, dicen en una sola voz los agentes ecuatorianos.

Video: Policía de Ecuador envió un mensaje de solidaridad a la policía colombiana

<b>La Policía Nacional publicó el cartel de los más buscados por los homicidios de uniformados</b>

En las últimas horas, la Policía Nacional publicó la actualización del cartel de los más buscados por los recientes homicidios de uniformados de la Policía.

En el nuevo cartel aparecen 74 personas que presuntamente pertenecen al GAO Clan del Golfo y que también serían responsables de varios ataques a policías en 82 municipios de varias regiones del país, hostigamientos en los cuales han muerto varios uniformados.

Respecto a este cartel el director de la Policía Nacional, el general Jorge Luis Vargas explicó que:

“Hay más de 1.700 órdenes de capturas con las que los estamos buscando, sobre todo están en las zonas rurales. Han sido dos días muy positivos en la lucha contra el narcotráfico y en la lucha contra el Clan del Golfo”, indicó el director de la Policía Nacional.

<b>La posición del presidente electo de Colombia</b>

De mira a la posesión del nuevo presidente de Colombia el próximo 7 de agosto, es relevante conocer cual es la posición del mandatario con respecto al GAO Clan del Golfo. En resientes declaraciones de Gustavo Petro, dijo que: “Yo espero que termine ya, y que al clan de Golfo se permita un desmantelamiento pacífico”, indicó Gustavo Petro, y les envió una invitación de suspender la muerte y seguir el camino de la vida.

Adicionalmente, expresó que el Clan del Golfo quiere empoderarse demostrando su fuerza matando agentes jóvenes de la Policía, quienes, según lo manifestado por el próximo primer mandatario de los colombianos, no tienen ninguna responsabilidad en los problemas del país.

En este sentido, el presidente electo puso de manifiesto que es necesario plantear una política de pacificación, indicando de igual manera que es un camino difícil pero necesario, ya que propone otro escenario, otra manera de entender y superar el narcotráfico:

“El camino es plantear de frente una política de pacificación, es difícil, pero hay que plantearla, porque es ver de otra manera. Es otra manera de entender el narcotráfico y es otra manera de superar el narcotráfico. Desde aquí les digo que suspendan la muerte, el camino es la vida”, declaró y envió un mensaje contundente Gustavo Petro al Clan del Golfo.

Gustavo Petro directamente no iniciaría negociaciones con el GAO Clan del Golfo y explicó que no hay acercamiento con el Grupo Armado Organizado y explicó que el contacto debe ser judicial, no por medio de las instancias del Gobierno nacional, porque esta no sería adecuada, ya que no se trata de una negociación política.

