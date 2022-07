La expareja no terminó en buenos términos la relación y sus problemas trascendieron a instancias legales | Foto: Instagram @andreavaldirisos

Aunque la relación amorosa entre Andrea Valdiri y Lowe León ya es cosa del pasado, pues ambos hicieron sus vidas y hasta se casaron con otras personas, ninguno de los dos puede desligarse del otro. En primera medida, porque ambos son los padres de la pequeña Adhara y, en segunda, por una demanda por paternidad que la barranquillera le impuso a su expareja.

Sobre el lío legal que involucra a los dos famosos no se escuchaban detalles desde hace tiempo, pero en las últimas horas un portal de chismes reveló que hay un nuevo avance en el caso. Según Rechismes, la denuncia que Valdiri interpuso en contra de León por no reconocer la paternidad de Adhara no fue admitida por el juzgado.

La demanda fue presentada ante el Juzgado Séptimo de Familia de Oralidad de Barranquilla; sin embargo, este determinó el pasado 15 de junio de 2022 que lo presentado por la influenciadora y su equipo legal no se podía evaluar correctamente.

Según el portal digital, lo que señaló el juzgado es que la denuncia “no cumplió con los requisitos formales que se exigen en el art. 82 del Código General del Proceso y el Ley 2213 de 2022”. Sin embargo, esto no significa que se haya perdido el proceso legal, lo que sucedió es que todo el proceso fue regresado a Valdiri para que volviera a presentarla con las condiciones apropiadas, cosa que todavía no es claro si ya sucedió.

Demanda de Andrea Valdiri contra Lowe León no fue admitida por juzgado de Barranquilla

En el documento se puede establecer que son en total cuatro correcciones las que el juzgado le hizo a la denuncia de la barranquillera. “El poder otorgado a la apoderada no indica expresamente la dirección electrónica del apoderado, de conformidad con el artículo 5 inciso 2. Ley 2213 de 2022. En el poder se indicará expresamente la dirección de correo electrónico del apoderado que deberá coincidir con la inscrita en el Registro Nacional de Abogados”, se lee.

Por otro lado, también pide que se indique la dirección de la vivienda de la famosa, así como sus documentos de identificación. “La demandante, a través de su apoderado judicial debe enviar simultáneamente con la presentación de la demanda deberá enviar copia de ella y sus anexos al demandado”, agregaron.

Finaliza diciendo que no se afirmó bajo la gravedad de juramento que la dirección electrónica corresponde al utilizado por Lowe León para ser notificado.

Cabe resaltar que, en su momento, el cantante Lowe León pidió a Valdiri que no lo difamara en las redes sociales y que todo se manejara a través de sus abogados; sin embargo, también solicitó una prueba de ADN para confirmar su paternidad, cosa que nunca sucedió porque la influenciadora se negó.

Foto de redes sociales.

“Han querido vender algo que no soy. Yo soy esto, yo soy una persona que viene de un hogar de una madre cabeza de familia, eso te puedo decir y que si hay algo que me ha caracterizado a mí en la vida ha sido ponerle el pecho a los problemas y ser responsable con mis cosas”, dijo Lowe León al programa ‘La Red’, pese a las declaraciones que han hecho en su contra en repetidas ocasiones.

Por otro lado, en diálogo con el programa ‘SuperLike’ el artista reconoció que no se ha negado a estar pendiente de la bebé, pero que tampoco se le han dado las garantías para ello. “La sangre llama y es un reloj en cuenta regresiva en donde ella va a buscar respuestas y que va a saber que su padre aquí está. Si es mi niña aquí va a tener la posibilidad de estar con su papá y que comparta con sus hermanos como debe ser (...) Yo en ningún momento he sido un padre irresponsable, una cosa son las diferencias personales y otra el huir de la responsabilidad”, dijo.

SEGUIR LEYENDO: