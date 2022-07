Angélica Lozano le recuerda a Paloma Valencia algunos hechos incómodos del conflicto colombiano

La senadora de Alianza Verde indicó que: “¿Quién niega la verdad de los crímenes de las Farc? La JEP y la Comisión de la Verdad están avanzando con esa y todas las verdades de los brutales crímenes de las Farc y demás actores”, fue el segundo trino que publicó Lozano en la noche del viernes. Archivo Colprensa.

Un día después de que el ministro de Educación designado por Gustavo Petro, Alejandro Gaviria, indicara que el próximo 12 de agosto los centros educativos del país van a recibir el Informe Final de la Comisión de la Verdad como parte de la estrategia de socialización de la entidad nacida del Acuerdo Final de Paz, las reacciones al anuncio no se hicieron esperar.

“No es una verdad histórica. Es la opinión de unos izquierdistas, que desconocen que el No ganó las elecciones del plebiscito. No adoctrinarán los niños”, indicó con vehemencia la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia en su cuenta de Twitter este viernes 29 de julio.

Unas horas después del trino de Valencia la que salió a responder por la misma vía fue la senadora de Alianza Verde, Angélica Lozano. La congresista de centro le recordó a su colega la poca diferencia que obtuvo el No, en el plebiscito de 2016 impulsado por el Gobierno de Juan Manuel Santos.

“Paloma Valencia, hubo 50 mil votos de diferencia en el plebiscito, es un hecho. Hubo 450.666 muertos entre 1986 y 2016 por el conflicto armado, es un hecho. Millones de desplazados, despojo de tierras, 100 mil desaparecidos. Para sanar tanto dolor necesitamos reconocerlo”, puntualizó Lozano en la red social

Pero la senadora de Alianza Verde fue más allá e indicó que: “¿Quién niega la verdad de los crímenes de las Farc? La JEP y la Comisión de la Verdad están avanzando con esa y todas las verdades de los brutales crímenes de las Farc y demás actores”, fue el segundo trino que publicó Lozano en la noche del viernes.

Desde que se prestara el Informe Final de la Comisión de la Verdad, el pasado 28 de junio en Bogotá, han sido muchos los políticos que han mostrado su apoyo o no al trabajo realizado por esa entidad estatal.

Una de las primeras en reconocer el trabajo de la Comisión de la Verdad fue la excandidata presidencial, Ingrid Betancourt, víctima de secuestro por parte de las extintas Farc. “Reconocer la verdad nos permite mirarnos a los ojos, crear confianza y vivir de nuevo en el mismo territorio. Gracias por el trabajo tejido con amor durante años, recuperando los testimonios de miles de nosotras”, expresó la líder del movimiento Verde Oxígeno.

Por su parte, la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal expresó: “Las víctimas no necesitan “informes”. Los victimarios sí, para maquillar sus atrocidades y modificar la percepción de los incautos”.

Pero el Informe Final volvió a situarse en la escena política luego del anuncio de Alejandro Gaviria del pasado jueves. Ante la polémica que se generó en las diferentes redes sociales, la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) salió en defensa del ministro delegado y puntualizó que apoya la iniciativa de que el documento sea expuesto en todos los centros educativos de Colombia.

Así lo expresó Fecode este viernes: “El informe final de la Comisión de la Verdad también es una oportunidad para desmentir el odio y la violencia que contra los docentes y la educación que han propagado personas como María Fernanda Cabal y Paloma Valencia. Los docentes siempre hemos defendido la Escuela Territorio de Paz”.

“El informe final de la Comisión es una oportunidad para analizar y debatir en la escuela la realidad del conflicto armado. Pero también confirma que el tal adoctrinamiento es una falacia para perseguir docentes, siempre defenderemos la Escuela Territorio de Paz”, concluyó Fecode.

