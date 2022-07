“Por un lado mienten y por el otro transan con delincuentes”: Enrique Gómez criticó fuertemente a Cathy Juvinao y Gustavo Bolívar

El excandidato presidencial criticó a los congresistas y arremetió contra ellos en su cuenta de Twitter. Fotos: Cathy Juvinao / Colprensa

El excandidato presidencial Enrique Gómez se ha convertido en uno de los acérrimos opositores al gobierno de Gustavo Petro y del Pacto Histórico. Pese a que el presidente electo tomará posesión oficial como nuevo mandatario del país el próximo 7 de agosto, algunos de sus recientes nombramientos o declaraciones han sido cuestionados fuertemente por el líder del Movimiento de Salvación Nacional. Algunos de los congresistas, como es el caso de Cathy Juvinao y Gustavo Bolívar, también han sido criticados por el político.

Es importante señalar que recientemente los dos congresistas han sido blanco de varios comentarios por parte de diferentes sectores políticos por algunas de las declaraciones que han hecho, esto mientras lideran una de las reformas al Congreso, la cual busca realizar algunas modificaciones como reducir el salario de los congresistas y modificar el periodo de vacaciones, pasando de cuatro meses a solo dos.

Cathy Juvinao, fue criticada luego de que en una entrevista con La W hiciera una referencia que se pudo entender como que los congresistas necesitan más vacaciones que cualquier otro trabajador y señaló que esta labor no se puede comparar con otras. “No cabe la comparación de la labor legislativa con la de un trabajador de cualquier otra profesión. No es lo mismo. La dinámica no es igual. La responsabilidad que tiene un legislador de pensar las leyes del país…”.

Sobre esto, el excandidato presidencial dio su opinión al respecto y señaló que, “ver a Juvinao y a Gustavo Bolívar faltando a promesas de campaña, excusándose de forma infantil y con las que timaron a los ingenuos es el talante del Pacto Histórico para todo. Por un lado mienten y por el otro transan con delincuentes. Se hicieron llamar: “el cambio”

En otro trino el líder del Movimiento de Salvación Nacional señaló que, “uno de los problemas del colombiano y el latinoamericano en general es su relación con la verdad, no con la que quiere que sea real, no, con los hechos. De ahí la molestia con Juvinao y Gustavo Bolívar: mintieron y ahora salen con el advertido chorro de babas, ¿Qué esperaban?”

Sin embargo los comentarios y críticas por parte de Enrique Gómez no se detuvieron ahí, pues también envió un mensaje a todos los ciudadanos que depositaron su voto en el Pacto Histórico. En un mensaje en Twitter afirmó que, “Petristas, ustedes esperan demasiado de gente sin preparación como Gustavo Bolívar o influencers que llegaron mintiendo por medio de videos sin sustento, desconociendo las estructuras más básicas de un Gobierno. #ConejoEs ser tan ingenuos, complices o ignorantes, ustedes eligen”.

Por último se cuestionó sobre algunas situaciones que se presentan con respecto a algunos políticos que llegan a ocupar cargos y no cumplen con lo que prometen, sobre esto, el excandidato presidencial señaló que, “¿Quiénes son peores: los que dicen mentiras para llegar cargos que ni siquiera conocen, o los que les creen toda la paja que echan? Mientras tanto acaban con la institucionalidad y asesinan a nuestros policías grupos que saben que ya tienen el perdón social asegurado”.

