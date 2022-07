“Los partidos tradicionales son una desgracia”: Enrique Gómez convocó a crear nuevas alternativas de oposición

El excandidato presidencial presentó una gran crítica a los partidos políticos tradicionales por su acercamiento al gobierno Petro. Foto: Colprensa

La llegada de Gustavo Petro a la presidencia de Colombia ha levantado toda clase de comentarios por parte de algunos frentes políticos que no están de acuerdo con sus propuestas y la manera en la que piensa dirigir el país en los próximos cuatro años. El exalcalde de Bogotá ha logrado acercarse a varios partidos y políticos a través del Acuerdo Nacional, no obstante, hay otros que desde hace varias semanas se han mostrado como parte de la oposición y uno de ellos es Enrique Gómez, excandidato presidencial y líder del movimiento Salvación Nacional.

El exaspirante a la Presidencia de la República de Colombia ha criticado abiertamente varias de las decisiones que ha tomado Gustavo Petro y el Pacto Histórico, así como algunos de los nombramientos de su gabinete. Gómez se ha convertido en uno de los más acérrimos rivales políticos del presidente electo y de su movimiento. Recientemente criticó algunas de las posturas que han tomado los partidos tradicionales tas los pasados comicios electorales del 19 de junio.

En un mensaje en Twitter, el excandidato Enrique Gómez señaló que, “alguien tiene que decirlo fuera de la izquierda y para ser oposición: Los partidos tradicionales son una desgracia y somos nosotros los que tenemos que construir alternativas de gobernabilidad fuera de ese espectro”.

A la crítica de los partidos políticos tradicionales que se han acercado al gobierno entrante, Gómez afirmó que, “si Petro logra prender el motor de Venezuela, logrará una gobernabilidad para arrasar en las elecciones regionales. ¿Cómo hará eso? Mantendrá el plato de lentejas enmermelada de los partidos tradicionales y tenerlos ahí, gorditos, sin chistar mucho y alistando una constituyente”

Este contundente mensaje también se agregó a una serie de reflexiones que realizó sobre la oposición, la situación del país luego de la elección de Gustavo Petro y los modelos a seguir por parte de algunas figuras políticas. Afirmó que algunos de ellos deben, más que preocuparse, ocuparse, ya que es una necesidad hacer, “acción política integral”, ya que se deben lograr, “resultados electorales en el 2023″.

“Debemos dejar la jartera y el asco al ejercicio político, acabar del hastío acomodado. Porque la sumatoria de minorías que lograron convencer a la mitad más uno están logrando, entre otros, el sueño de tirofijo: el departamento de Francia, llamado el Litoral del Pacífico”, afirmó Gómez en un trino publicado recientemente.

Enrique Gómez nuevamente criticó al presidente electo y aseguró que, “no nos podemos dejar convencer del discurso “moderado” sobre Petro y el convencimiento de que no se va a atornillar al poder. Como no ven a los cuatro jinetes bajando del cielo acabando con todo, por ahora, pues no reparan en los anuncios que ya dejan claro el desastre que viene”.

Finalmente dio, lo que para él, podría ser la solución para evitar que se repitan algunos escenarios políticos como los acontecidos en las pasadas elecciones, tanto legislativas, como presidenciales. Para Enrique Gómez es clave tener en cuenta dos rutas, “ante el escenario que vivimos: Hay dos rutas: Superar la desesperanza y unirnos. No bajo las condiciones que le gusten a cada uno de nosotros, no, bajo la esperanza ¿Cuál esperanza? RECUPERAR EL PODER ¿Cómo? Votando, dejar el acomodo y hacer activismo”.

