Así fue el enfrentamiento de Paloma Valencia y Cathy Juvinao en Twitter

El pasado viernes 22 de julio, el presidente electo Gustavo Petro anunció la designación del exmagistrado Iván Velásquez Gómez como nuevo ministro de Defensa. Este nombramiento generó muchos comentarios en las redes sociales ya que hubo quienes destacaron la decisión, como es el caso de la congresista de la Alianza Verde Cathy Juvinao; pero también hubo quienes cuestionaron y rechazaron la elección como es el caso de la senadora Paloma Valencia del Centro Democrático. Esto hizo que ambas políticas se cruzaran en las redes sociales.

El presidente electo dio a conocer la noticia en su cuenta de Twitter y señaló que, “nuestro ministro de Defensa será el exmagistrado auxiliar de la Corte Suprema responsable de la investigación judicial contra la parapolítica y ex comisionado de la ONU responsable de la comisión contra la corrupción y la impunidad en Guatemala: Dr Iván Velásquez Gómez”.

Las reacciones no se hicieron esperar, por un lado Cathy Juvinao destacó que, “celebro infinitamente la designación del penalista y exmagistrado de la Corte Suprema, Iván Velásquez como nuevo ministro de Defensa. Es un mensaje correcto porque no hay una persona más cualificada, en lo profesional y en lo ético, que el Dr. Iván Velásquez (...) me siento muy feliz, muy orgullosa y sé que la cartera de defensa, una de las más estratégicas para el gobierno de Gustavo Petro, queda en las mejores manos, enhorabuena”.

La congresista colombiana ve como acertada la decisión tomada por el presidente electo, Gustavo Petro, de designar al exmagistrado como encargado de la cartera de defensa.

“No es solo un desafío; es una amenaza”

La senadora Paloma Valencia fue una de las figuras públicas que criticó el nombramiento de Velásquez Gómez como nuevo ministro de Defensa y en varios trinos expresó su desacuerdo con esta decisión. La senadora afirmó que, “un perseguidor político ahora con las fuerzas armadas que su servicio”. Luego en otro mensaje publicado afirmó que, “se asoman no sólo las orejas sino los dientes del lobo. El disfraz de oveja se cayó”.

Sin embargo los cuestionamientos por parte de la congresista del Centro Democrático no terminaron ahí, pues en otro trino fue mucho más contundente con respecto a la llegada de Velásquez al Ministerio de Defensa y aseguró que, “el nombramiento de una enemigo acérrimo del partido y del jefe del partido de oposición como Ministro de Defensa no es solo un desafío; es una amenaza”.

“Usted y su partido ya no gobiernan”

La senadora Cathy Juvinao no se guardó nada y le respondió directamente a Valencia por sus comentarios hechos sobre la designación del exmagistrado y en un trino le dijo “tocará responderles así como ellos nos respondieron alguna vez: ganen las elecciones y nombren a quien quieran. Por lo pronto: usted y su partido ya no gobiernan. Ubíquese un poco, senadora”.

Cathy Juvinao agregó en otro mensaje que, “según Paloma Valencia, el nuevo ministro de Defensa tiene que ofrecerle ‘garantías’ a Uribe y sus amigotes, hágame el favor. ¿Será que alguien le puede explicar que Colombia no es su finca? Y ahora las FFMM tampoco. Qué bello”. Sobre esto, Paloma Valencia respondió, “Si señora, las instituciones son para todos los ciudadanos”.

Por último la senadora de la Alianza Verde criticó algunos de los nombramientos que realizó el presidente Iván Duque durante su gobierno, Afirmó que, “al Centro Democrático le encantan los ministros de defensa sin experiencia, en eso tienen récord: en menos de 4 años pusieron a Botero, la ficha gremial de los comerciantes; y a Molano, cuyo mayor mérito fue nacer en el Hospital Militar. De verdad que son una caricatura”.

