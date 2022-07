Katherine Miranda aseguró que el gobierno de Gustavo Petro recibe “un país empobrecido y destrozado”

La congresista Katherine Miranda advirtió a Gustavo Petro sobre la forma en la que se encuentra el país tras el gobierno Duque. Fotos: @Congresista Katherine Miranda en la capital colombiana. Foto: @MirandaBogota / Colprensa

En cuestión de días el presidente electo Gustavo Petro, tomará posesión oficial como nuevo mandatario del país y pondrá fin al gobierno de Iván Duque, el cual ha tomado algunas decisiones controversiales en las últimas semanas y ha sido criticado por varias figuras políticas. La congresista, Katherine Miranda, ha sido una de las grandes opositoras del dirigente a lo largo de su periodo al mando del país y ahora advirtió al líder del Pacto Histórico sobre la actual situación del país.

Miranda, quien en periodo de elecciones se unió a la campaña de Gustavo Petro y Francia Márquez, ha cuestionado las decisiones y medidas que ha implementado el actual gobierno Duque, por esta razón advirtió sobre la situación del país, la cual calificó que tras las gestiones realizadas en los últimos cuatro años quedó “empobrecido” y “destrozado”. También aseguró que es posible superar este momento si “todos ponen un granito de arena”.

“Enorme reto tenemos con Gustavo Petro, recibimos un país empobrecido, destrozado, donde la vida no vale nada. Entre todos debemos poner un granito de arena, entender que si todos ponemos, todos ganamos”, señaló la representante a la Cámara en su cuenta de Twitter.

También puede leer: Esto cuesta el ‘outfit’ que utilizó Katherine Miranda en la instalación del nuevo Congreso de la República

Recientemente la congresista también rechazó los actos violentos a algunos miembros de la Policía Nacional de Colombia y aseguró que, “La #PazTotalEs inviable mientras el narcotráfico siga financiando campañas políticas” y luego en otro trino publicado en su cuenta destacó que, " la vida, la violencia, Colombia regresa a las épocas de Pablo Escobar, donde la cabeza de nuestros policías tenía precio”.

Miranda afirmó que Iván Duque nunca escuchó al “que piensa diferente”

La representante a la Cámara ha cuestionado y criticado al gobierno del presidente Iván Duque a lo largo de los últimos cuatro años, ya que se ha mostrado en contra de algunas de las posturas o decisiones del mandatario del país. Recientemente arremetió en contra del dirigente luego de que se marchara en la posesión de las curules en el Congreso de la República sin escuchar el discurso de la oposición.

“Al presidente Iván Duque le dio miedo escuchar a la oposición, porque íbamos a desmentir su discurso. Gobernó 4 años de espaldas al país y sin escuchar nunca al que piensa diferente”, afirmó la congresista del Partido Verde en sus redes sociales.

Esto le puede interesar: Katherine Miranda criticó al presidente Iván Duque: “Le dio miedo escuchar a la oposición”

María Fernanda Cabal, senadora del Centro Democrático y una de las líderes de la oposición al gobierno entrante del presidente electo Gustavo Petro, criticó fuertemente a la congresista del Partido Verde debido a una publicación realizada en sus redes sociales en donde posaba frente al Congreso sobre la alfombra roja, que en algún momento llegó a criticar. En aquel momento junto a la fotografía la representante a la Cámara señaló que, “inicia una nueva legislatura, gracias por su confianza. Seguiré entregando lo mejor de mi, para sacar lo mejor de mi país”,

Sobre esto, la senadora del Centro Democrático citó un trino en el que se mencionaba, “criticaban la alfombra roja, hasta que les tocó a ellos”, María Fernanda Cabal se sumó a la crítica y afirmó que, ”son patéticos, sueñan con lo que dicen que odian”.

No obstante, este rifirrafe no terminó ahí, pues Katherine Miranda le respondió con un corto y contundente mensaje a la crítica que le realizaron por la fotografía que publicó. En un trino la congresista aseveró que, “querida María Fernanda Cabal, patético es despojar y desplazar a los campesinos de sus territorios, no usar un vestido regio”.

SEGUIR LEYENDO: