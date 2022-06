Katherine Miranda sobre el escándalo de los videos del Pacto Histórico: “Volvimos a la época oscura de Colombia”

Katherine Miranda se refirió a la filtración de videos del Pacto Histórico. Foto: Colprensa.

La congresista Katherine Miranda ha sido una de las figuras políticas del Pacto Histórico que más participación ha tenido en medio de la campaña electoral del candidato Gustavo Petro. Luego de que se filtraran varios videos en los que algunos miembros de la coalición, entre ellos Roy Barreras, hablaban de las estrategias que iban a desarrollar en contra de algunos adversarios políticos como Federico Gutiérrez, Sergio Fajardo y Alejandro Gaviria, la senadora electa dio su opinión al respecto en su cuenta de Twitter.

Miranda primero realizó una referencia a la situación que se estaba presentando y la comparó a lo que ella llama “las épocas oscuras de Colombia” que se vivían hace algunos años e hizo referencia a las chuzadas que realizaba el DAS. Luego señaló que en la política “no todo vale”.

“Volvemos a las épocas oscuras de Colombia en contra de la oposición: Persecución, ChuzaDAS y Silenciamiento”, publicó Katherine Miranda en sus redes sociales. La congresista también compartió la respuesta de Alejandro Gaviria, quien recientemente se unió a la campaña de Gustavo Petro, así como la de la excongresista Cecilia López Montaño, quien cuestionó la intención de la publicación de los videos.

En otro trino, Katherine Miranda aseveró que, “¡En política NO TODO VALE!. ¡El fin jamás justificará los medios”. Sin embargo la congresista no fue la única representante del Pacto Histórico que se refirió a esta situación ya que los videos tuvieron una gran repercusión mediática. Iván Cepeda también dio su opinión al respecto y rechazó lo sucedido. “Nos quieren distraer con sus métodos sucios de infiltración. Están en el desespero de la derrota”.

En otra publicación señaló que, “la gran revelación de la campaña sucia contra el Pacto Histórico: en su comité político se discutían estrategias de cómo enfrentar a los adversarios. ¡Que descubrimiento tan fenomenal!”. Cepeda también defendió a Roy Barreras de las críticas y afirmo que, “es uno de los más consecuentes defensores del proceso de paz, como negociador en La Habana y presidente de la Comisión de Paz; gracias a una tutela suya se ganaron las 16 curules de paz, ha protegido DDHH y víctimas. Lo respeto y aprecio”.

El congresista, Gustavo Bolívar, también dio su opinión y a diferencia de Cepeda, increpó a Barreras por algunas de las declaraciones mencionadas en los videos. Primero señaló que, “Hay gente que resta más de lo que suma. Siento vergüenza. El silencio no es una opción. El cambio se hace de manera decente o no lo es”.

Ante la respuesta de Roy Barreras en la que le dice que, “no hay nada de qué avergonzarse” y le sugiere que no caiga “en la trampa”, Bolívar fue contundente y afirmó que, “me indigna que digas qué hay gente del Pacto Histórico ofreciendo no extradición a presos de la Picota. Eso es falso y empaña una campaña limpia donde hemos dejado el alma en cada rincón de Colombia. Te invito a que digas quienes han hecho ese ofrecimiento. El país debe saberlo”.

César Pachón, senador electo del Pacto Histórico afirmó en un trino que, “esos videos viejos los tienen hace mucho. Los publican ahora porque saben que estamos creciendo” y además señaló que, “Taaaanto dijeron que nosotros teníamos infiltradas las otras campañas, y siempre los infiltrados fuimos nosotros”.

