Margarita Rosa de Francisco criticó comentario de María Fernanda Cabal sobre las elecciones con polémica frase: “Ese dios de ustedes sí es muy culo”

Un intercambio de mensajes se convierte en foco de respuesta ciudadana, suscitando posturas opuestas en redes sociales por el uso de referencias religiosas dentro de la campaña electoral de Colombia - crédito Colprensa - redes sociales

En medio de la controversia generada por las elecciones presidenciales de 2026 en Colombia, un intercambio en la red social X (antes Twitter) entre Margarita Rosa de Francisco y la senadora María Fernanda Cabal ha encendido el debate público.

El cruce, centrado en la relación entre religión y política, suscitó respuestas divididas en plataformas digitales.

PUBLICIDAD

La discusión cobró notoriedad tras el mensaje difundido por María Fernanda Cabal, senadora y figura clave del panorama político colombiano, quien publicó: “El 31 de mayo, recuperemos Colombia. Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros?”.

El mensaje posicionó la fe cristiana como parte central de la campaña de cara a los próximos comicios. Poco después, Margarita Rosa de Francisco replicó desde su perfil en la red social X con las frases: “Ese Dios de ustedes sí es muy culo, no joda”.

PUBLICIDAD

Un enfrentamiento virtual enmarca la pugna discursiva y evidencia posturas opuestas en torno a la presencia de creencias religiosas en el ámbito electoral y en la vida pública del país - crédito captura de pantalla X @margaritavasola

Esto motivó un importante flujo de críticas y apoyos, entre quienes consideraron irrespetuosa la alusión y quienes defendieron la separación entre religión y política.

Margarita Rosa de Francisco ha dejado atrás la actuación para dedicarse a la escritura y se ha consolidado como una voz activa en los debates sociales y políticos en Colombia. Su presencia en redes sociales, especialmente en la red social X, suele generar debate sobre temas de coyuntura nacional.

PUBLICIDAD

La escritora ha manifestado su apoyo a figuras y causas ligadas a la izquierda, y el reciente enfrentamiento con la senadora Cabal se da ante el relevo presidencial que seguirá a la administración de Gustavo Petro.

La senadora Paloma Valencia responde a críticas de Margarita Rosa de Francisco por apoyo de Álvaro Uribe

La senadora Paloma Valencia respondió con dureza a las críticas formuladas por la actriz Margarita Rosa de Francisco acerca del apoyo que recibe de Álvaro Uribe Vélez en la carrera presidencial colombiana, que celebrará su primera vuelta el 31 de mayo de 2026.

PUBLICIDAD

Margarita Rosa de Francisco instó a la ciudadanía a evaluar a Álvaro Uribe y su trayectoria, incluyendo los escándalos que lo rodean, y el apoyo que le está dando a Paloma Valencia - crédito fragmento de Palabras Mayores Colombia/Youtube - @PalomaValenciaL/X

En el centro del debate se encuentra la acusación de que la campaña de Valencia no representa una posición autónoma, sino la proyección de los intereses del expresidente, un señalamiento que la candidata del Centro Democrático calificó como un reflejo de machismo.

Valencia sostuvo que sus convicciones y agenda política son propias y refutan la idea de que exista una tutela política masculina detrás de su figura.

PUBLICIDAD

Desde su canal de YouTube Palabras Mayores Colombia, Margarita Rosa de Francisco afirmó que, para ella, el respaldo de Uribe a la senadora implica que “es el propietario” de la aspirante en términos políticos. La actriz expresó: “Miren ese pasado, miren de dónde viene su riqueza. Mire con quién estaba relacionado ese señor. Tiene parado aquí en el hombro semejante pajarraco”, una alusión directa al pasado de Álvaro Uribe Vélez y al peso que, según su perspectiva, tiene en la candidatura de Valencia.

El cuestionamiento central de De Francisco alude a la representación femenina en la política colombiana. Sostuvo que, aunque Paloma Valencia podría convertirse en la primera mujer en ocupar la Presidencia del país, su discurso y propuestas responderían a los intereses y la visión del exmandatario.

PUBLICIDAD

De Francisco declaró que para ella “las mujeres no pueden permitir que esa figura de mujer las represente”, porque entiende que Valencia actúa bajo el influjo de Uribe.

Valencia enfrentó públicamente estas críticas y remarcó que representa a un segmento significativo de mujeres colombianas, incluidas aquellas que respaldan a la derecha y al uribismo. Infobae informa que la senadora afirmó: “Muchas mujeres son uribistas y otras muchas que no lo son se sienten representadas por mí y mis luchas por las madres cabeza de hogar o las trabajadoras informales. Buscar al hombre detrás de la mujer es además un reflejo machista y tú deberías saberlo”.

PUBLICIDAD

La candidata Paloma Valencia señaló a Margarita Rosa de Francisco de caer en conductas machistas - crédito @PalomaValenciaL/X

Además, en declaraciones recogidas por la revista Semana y citadas en Infobae, Valencia defendió la autonomía de su candidatura y subrayó que, aunque considera a Álvaro Uribe Vélez como su mentor y referente en la política, las decisiones fundamentales de su campaña son resultado de su propio criterio.

Explicó que ha manifestado su intención de invitar a Uribe a integrar su gabinete como ministro de Defensa si resulta elegida, pero subrayó: “Yo soy muy independiente. Yo creo que, una cosa es que usted quiera a alguien, admire a alguien y pida su consejo, y otra, que uno tenga que no tenga criterio propio o que necesita permiso o que le den instrucciones”.

PUBLICIDAD

En síntesis, el intercambio entre la senadora y la actriz revela una disputa sobre el significado de liderazgo femenino en la contienda electoral, el peso de los aliados políticos en la definición de las candidaturas y la lucha simbólica por la representación de género en Colombia.