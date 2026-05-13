Abelardo de la Espriella habría grabado ilegalmente una llamada con el ‘influencer’ petrista Beto Coral durante un proceso judicial relacionado con Álvaro Uribe

El influencer denunció presiones para finalizar su proceso con el expresidente Álvaro Uribe - crédito Reuters/@betocoral - Instagram

Abelardo de la Espriella, abogado y candidato presidencial de Colombia, volvió al centro de la polémica. A las controversias por sus declaraciones contra dos periodistas colombianas se suma la denuncia de que habría grabado en forma ilegal al activista político Franklin Humberto Coral, conocido como Beto Coral, durante una conversación vinculada a un proceso civil iniciado por el expresidente Álvaro Uribe en su contra, según reveló el periodista Daniel Coronell en Caracol Radio W.

Los hechos habrían ocurrido en el estado de Florida (Estados Unidos), en los que se menciona que la grabación no autorizada constituye delito si no hay consentimiento de ambas partes.

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La llamada telefónica entre el hoy aspirante a la Casa de Nariño y el excandidato a la Cámara de Representantes fue difundida por la cuenta de X De la Espriella Presidente (@AbelardoPTE), en una publicación hecha el 5 de mayo de 2026.

“Yo tengo que tener pelotas. Yo tengo que aceptar mis errores. Y mis errores fue que yo fui la persona que, durante todos estos años, el único responsable de haber dicho lo que dijo: ‘Sí, doctor, usted tiene toda la razón’. A mí me indujeron, a mí me alentaron, a mí me dijeron que me iban a apoyar y no me apoyaron”, expresa Coral en la llamada telefónica.

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Incluso, en dichos audios aparece mencionado Gustavo Bolívar, exsenador y exdirector del Departamento de Prosperidad Social (DPS).

“En el gobierno a mí me han decepcionado porque es una vergüenza. Y yo creo que lo peor acá es aceptar y creo que es en parte por lo cual he venido reflexionando, y es que ustedes tienen la razón en muchas cosas. Tenían la razón en muchas cosas. Por ejemplo, Gustavo Bolívar me ha dolido mucho lo que él me ha hecho, cómo se ha olvidado inclusive de mi familia. Y que tiene muchos contactos en Miami, él tiene el hijo acá en Miami”, agregó.

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Beto Coral no descarta demanda

Por este hecho, el influencer afín al Gobierno del presidente Gustavo Petro expresó su molestia ante la difusión de la conversación con De la Espriella, y no descartó emprender acciones legales contra el candidato presidencial, al considerar que nunca le dio su autorización para la difusión del mismo.

“Fue una de las cosas que al principio de la conversación quedaron estipuladas, no solamente por la magnitud del nivel de la conversación frente a un proceso judicial en la Florida, sino también por un compromiso de caballeros, cosa que pues el señor no cumplió”, recalcó Coral en diálogo con Daniel Coronell.

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Además, el creador de contenido detalló presiones y negociaciones para que él retirara un proceso judicial contra el expresidente Álvaro Uribe, incluyendo la solicitud de acusar falsamente a Gustavo Bolívar, otro político, bajo amenaza de continuar la demanda.

“Hubo peticiones, diría que casi a nivel de chantaje y de extorsión para poder cesar el proceso en la Florida, que claramente todo eso es un crimen y al haber un delito y al ver la falta de ética y también la violación al acuerdo, yo me veré también obligado a exponer lo que estuvo incluido en esas negociaciones”, complementó.

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Por el momento, Abelardo de la Espriella no ha emitido ningún pronunciamiento al respecto.